"Ein Schlingel": Als Arnautovic zum letzten Mal in Österreich gekickt hat

Kommt er, oder kommt er nicht?

Noch ist nicht ausgeschlossen, dass es ÖFB-Rekordnationalspieler Marko Arnautovic im Sommer zum SK Rapid verschlägt.

Für den 36-Jährigen wäre es eine Rückkehr nach Österreich, fast zwei Jahrzehnte nach seinem Abschied. Im Juli 2006 zog es den jungen "Arnie" vom FAC zu Twente Enschede in die Niederlande, dort gelang der Durchbruch in den Profifußball.

Neben seinem Stammverein aus Floridsdorf hat Arnautovic aber auch schon in jungen Jahren die Großklubs des Wiener Fußballs auf seine Vita gesetzt: Sowohl für die Vienna, als auch die Wiener Austria und den SK Rapid war er als Teenager aktiv. 90minuten hat mit ehemaligen Wegbegleitern gesprochen.

Die ersten Schritte in eine Weltkarriere

Begonnen hat alles beim FAC, dessen erste Mannschaft in den 1990ern entweder in der Regional- oder in der viertklassigen Wiener Stadtliga zu finden war. Schon in den ersten Jahren im Nachwuchsfußball, als sechs- bis neunjähriger Knirps, wusste Marko auf sich aufmerksam zu machen. 2001 ging es erstmals zur Wiener Austria.

Ralf Muhr, zu dieser Zeit Nachwuchsleiter der Veilchen, erinnert sich: "Bei uns war das damals Kleinfeldfußball, eigentlich war das aber egal - man hat gleich gemerkt, dass er richtig gut ist. Ein klassischer Wiener Käfigkicker. Er hat auch immer wieder jahrgangshöher gespielt und ist früh auf das große Feld gewechselt."