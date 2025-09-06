Ansichtssache: Florucz alleine wird das Stürmer-Problem nicht lösen

Harald Prantl: Na da bin ich ja mal gespannt, ob der Kollege "andere Spieler" nennen kann, auf die das zutrifft. Nicht nur angesichts der vergangenen Erfolge und der Rolle, die Alaba auf und abseits für dieses ÖFB-Team spielt, halte ich das für eine sehr, sehr steile These. Mir stellt sich auch die Frage, wie angesichts des eben erst erfolgten Saisonstarts in den Top-Ligen die "Leistungen auf Klubebene" zum aktuellen Zeitpunkt ernsthaft bewertet werden sollen. Übrigens haben auch Stefan Posch und Florian Grillitsch in der neuen Saison noch nichts geleistet, weil sie noch nicht gespielt haben. Aber egal, solange David Alaba fit ist, ist er eine Bereicherung für dieses Team. Punkt.

René Mersol: Ich stimme Harald zu: Würden wir die Nominierungen ausschließlich an den Klubleistungen messen, gäbe es mehrere Spieler, die diesmal nicht im Aufgebot stehen dürften. Auch in der Innenverteidigung finden sich Akteure außerhalb des Kaders, die sich eine Nominierung vielleicht eher verdient hätten als manch aktueller Teamspieler. David Alaba gehört allerdings nicht in diese Kategorie. Ein fitter Alaba ist mit seiner Klasse und Führungsstärke auf wie neben dem Platz unverzichtbar für das Nationalteam. Und klar ist auch: Wäre er nicht fit, wäre er gar nicht erst nominiert worden.