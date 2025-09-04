Gregoritsch: "Ich habe blind dort unterschrieben"

Anfang Juni saß Michael Gregoritsch im Zuge des ÖFB-Camps in einer Journalistenrunde und dachte laut über seine Zukunft nach.

"Einen Wechsel in den Nahen Osten schließe ich aus. Aber alles, was in Europa auf einem guten Niveau ist, wo du vielleicht die Chance auf einen Titel hast, ist sehr reizvoll", sagte er und sprach davon, in einer kleineren Liga vielleicht einen Titel zu holen.

"Es war eine Überwindung"

Drei Monate später sitzt der Steirer wieder im ÖFB-Trainingsanzug da und lacht: "So wie ich es gesagt habe, ist es gekommen. Ich bin stolz darauf, meine Werte, die ich mir gesetzt habe, weiter zu vertreten."

Der 31-Jährige hat Mitte August Freiburg verlassen und bei Bröndby unterschrieben. Und er sagt ganz ehrlich: "Es war eine Überwindung, etwas Neues zu probieren. Ich kenne bisher ja nur die Hauptsprache Deutsch, die deutschen Gegebenheiten."