Wirt Schlager und das tägliche Radl

Und plötzlich ist wieder alles so wie immer.

"Ich kann nur in diesem Radl drinnen sein, ich komme da nicht raus, ich reise hierhin und dorthin, Spiel, Spiel, Spiel, es wird nur noch über Fußball geredet. Ich kann nicht mehr entspannen, hab mal ein Wochenende frei", sagt Xaver Schlager.

Zum Saisonstart hat er alle drei Pflichtspiele von RB Leipzig von Beginn an gemacht. Die Zeiten, in denen das noch ganz anders war, sind zum Greifen nah, und scheinen doch ewig weit entfernt.

Wenn Spielen über Gewinnen steht

"Ich habe gar nicht mehr darüber nachgedacht, bis ich diese Frage gehört habe. Ich hatte völlig abgeschlossen damit, für mich war das durch", sagt der Blondschopf auf seine Verletzungspause angesprochen.

Und dann macht er eine Pause, denkt nach, und die Erinnerungen sind wieder da: "Man wird bodenständiger. Man sagt: Wenn ich jemals wieder spielen kann, wäre es super. Man sieht die Dinge anders. Man sagt sich: Ich muss nicht jedes Spiel gewinnen, ich will einfach mal wieder ein Spiel spielen."