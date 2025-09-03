Posch: "Es ging nicht um Leben oder Tod"

"Italienisch", grinst Stefan Posch.

Der Steirer hat wieder einmal einen Last-Minute-Transfer hingelegt. "Vielleicht bin ich ja schon erprobt, der Wechsel nach Bologna war sehr spät, der Wechsel nach Bergamo war sehr spät", sagt er.

Diesmal wechselte er vom FC Bologna zu Como, leihweise mit anschließender Kaufpflicht, wenn bestimmte Bedingungen eintreten.

Telefonate mit Fabregas

Am Ende ist alles ganz schnell gegangen. "Die Vereine haben sich am Samstag nach dem Spiel gegeneinander geeinigt", berichtet der 28-Jährige.

Angebahnt hat sich der Wechsel gewissermaßen aber schon viel, viel früher. "Ich habe schon im Winter mit Trainer Cesc Fabregas gesprochen", verrät der 44-fache ÖFB-Teamspieler. Doch dann ging es für ihn zu Atalanta. Nun hat sich Como am Ende der Transferzeit wieder gemeldet.