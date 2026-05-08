5-Jahreswertung: Österreichs Platzierung steht fest

Oliver Glasner und Crystal Palace haben das Finale der UEFA-Conference-League erreicht. Mit dem 2:1-Sieg gegen Shakhtar Donetsk ist vor allem den Fans in London ein Gefallen getan, man darf aber auch in Österreich ein wenig aufatmen.

Das beste Team der Ukraine war der letzte verbliebene Europacup-Teilnehmer aus einer kleineren Liga, die in der nächsten Saison zum Verfolger in der Fünfjahreswertung werden kann. Um die drei Titel spielen ausschließlich Mannschaften aus England, Spanien, Deutschland und Frankreich.

Am enttäuschenden Platz 17 gab es aus rot-weiß-roter Sicht ohnehin nichts mehr zu rütteln. Die europäischen Plätze für die Saison 2027/28 sehen folgendermaßen aus: