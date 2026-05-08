5-Jahreswertung: Österreichs Platzierung steht fest

Oliver Glasner und Crystal Palace haben das Finale der UEFA-Conference-League erreicht. Mit dem 2:1-Sieg gegen Shakhtar Donetsk ist vor allem den Fans in London ein Gefallen getan, man darf aber auch in Österreich ein wenig aufatmen.
Das beste Team der Ukraine war der letzte verbliebene Europacup-Teilnehmer aus einer kleineren Liga, die in der nächsten Saison zum Verfolger in der Fünfjahreswertung werden kann. Um die drei Titel spielen ausschließlich Mannschaften aus England, Spanien, Deutschland und Frankreich.
Am enttäuschenden Platz 17 gab es aus rot-weiß-roter Sicht ohnehin nichts mehr zu rütteln. Die europäischen Plätze für die Saison 2027/28 sehen folgendermaßen aus:
Platzierung
Einstieg
Meister
Champions's League Quali-Runde 2
Cup-Sieger (od. Vize-Meister)
Europa League Quali-Runde 1
Vizemeister (od. Liga-3.)
Conference League Quali-Runde 2
Europacup-Playoff
Conference League Quali-Runde 2
Zur besseren Einordnung: Rund 16 Prozent jener Teams, die über den Champion's Path an der zweiten CL-Qualifikationsrunde teilgenommen haben, waren am Ende Teil der Champions-League-Ligaphase.
In der Conference League haben über den Main Path 11 Prozent den Sprung geschafft. Kein Teilnehmer der ersten EL-Qualifikationsrunde war später Teil der Europa-League-Ligaphase. Gemütlicher wird es für Red Bull Salzburg, Sturm Graz und Co. in den kommenden Jahren nicht - soviel steht fest.
Ligaphasen-Teilnehmer je Qualifikations-Startplatz 2025/26:
Qualifikations-Runde
Champion's League
Europa League
Conference League
1
13/28
5/16
0/48
2
15/16
3/8
10/56
3
5/5
1/3
0/0
Play-Off
4/4
5/5
5/5
Blick nach vorne
Vier Nationen - Polen, Zypern, Dänemark und die Schweiz - sind schon im Lauf dieser Saison an Österreich vorbeigezogen. Im neuen Ranking der nächsten Spielzeit rutscht Österreich zu Beginn sogar auf Platz 20 ab.
Auch Ungarn, Schottland und Schweden haben sich eine bessere Ausgangsposition erarbeitet.
Die UEFA-Fünfjahreswertung zum Start der Saison 2026/27:
Platz
Land
22/23
23/24
24/25
25/26
26/27
Gesamt
Abstand
Teams
10
Polen
7,750
6,875
11,750
15,750
0,000
42,125
+ 18,675
5
11
Tschechien
6,750
13,500
10,550
11,025
0,000
41,825
+ 18,375
5
12
Griechenland
2,125
11,400
12,687
14,200
0,000
40,412
+ 16,962
5
13
Dänemark
5,900
8,500
7,656
12,250
0,000
34,306
+ 10,856
5
14
Norwegen
5,750
8,000
11,812
8,050
0,000
33,612
+ 10,162
5
15
Zypern
5,100
3,750
10,562
12,156
0,000
31,568
+ 8,118
5
16
Schweiz
8,500
5,200
7,050
6,200
0,000
26,950
+ 3,500
4
17
Schweden
6,250
1,875
11,375
5,000
0,000
24,500
+ 1,050
4
18
Ungarn
5,875
4,500
6,625
7,437
0,000
24,437
+ 0,987
4
19
Schottland
3,500
6,400
9,250
5,000
0,000
24,150
+ 0,700
4
20
Österreich
4,900
4,800
9,650
4,100
0,000
23,450
0,000
4
21
Rumänien
6,250
3,250
7,750
5,750
0,000
23,000
- 0,450
4
22
Kroatien
3,375
5,875
5,875
7,031
0,000
22,156
- 1,294
4
23
Ukraine
5,700
4,100
3,600
8,312
0,000
21,712
- 1,738
4
24
Slowenien
2,125
3,875
9,093
6,375
0,000
21,468
- 1,982
4
25
Israel
6,250
8,750
2,875
2,875
0,000
20,750
- 2,700
4
26
Aserbaidschan
4,000
5,875
2,875
5,812
0,000
18,562
- 4,888
4
27
Slowakei
6,000
5,000
4,625
2,625
0,000
18,250
- 5,200
4
28
Bulgarien
4,500
4,375
3,625
5,187
0,000
17,687
- 5,763
4
Bis zum 16. Rang sind die Abstände gering, Aufholen wäre möglich. Gleichzeitig gibt es kaum Luft auf fünf Verfolger. Zwölf Vereine aus 11 Nationen, die in der Fünfjahreswertung noch hinter Österreich liegen, haben es 2025/26 in die K.o.-Phase geschafft.
Mit einem Conference-League-Sieg von Shaktar Donetsk hätte die Ukraine schon heuer zum Überholen angesetzt - Oliver Glasner hat bis zu 1,125 weitere Punkte verhindert. Dafür muss man aktuell dankbar sein.
Sollte Österreich tatsächlich bis Platz 25 durchgereicht werden, würde der Meister in der 1. Qualifikationsrunde der Champions League starten.
Kostspielige Angelegenheit
Die Reduktion auf vier europäische Startplätze ab 2027/28 kommt Österreich bei der Fünfjahreswertungs-Berechnung zugute und schafft eine ausgeglichenere Voraussetzung gegenüber mehreren Konkurrenten. Zu den großen Gewinnern dieser Saison zählen mehrere Nationen, die nur vierfach vertreten waren.
Eine weitere Saison mit mehreren frühen Ausfällen kann man sich nicht mehr leisten.
Österreichs Platzierung in einer fiktiven 1-Jahres-Wertung:
Rang
Nation
Punkte
26
Schweden
5,000
27
Irland
4,250
28
Armenien
4,187
29
Österreich
4,100
30
Kosovo
3,781
31
Island
3,625
32
Finnland
3,625
Auch in finanzieller Hinsicht hätte ein weiterer Absturz immer größere Konsequenzen. Viel Geld wird seitens der UEFA erst ab den Ligaphasen ausgeschüttet, der Weg dorthin wird weiter.
Für österreichische Vereine, die es nicht in den Hauptbewerb schaffen, blieben maximal 1,275 Millionen Euro an Prämien aus der Qualifikation übrig.
Sollte der Meister in keiner Ligaphase vertreten sein - in Zukunft gibt es dafür keine Garantie mehr - erhält er zusätzlich 260.000 Euro.
Wer für Österreich 2026/27 ins Rennen geht, steht nach den Europacup-Playoffs am 25. Mai fest.