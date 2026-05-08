5-Jahreswertung: Österreichs Platzierung steht fest
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Faktencheck

5-Jahreswertung: Österreichs Platzierung steht fest

08.05.26 14:42 Uhr

Die Finalspiele der Champions League, Europa League und Conference League tragen die großen Fußballnationen unter sich aus. Aus österreichischer Sicht gibt es an der Fünfjahreswertung 2025/26 nichts mehr zu rütteln.

Oliver Glasner und Crystal Palace haben das Finale der UEFA-Conference-League erreicht. Mit dem 2:1-Sieg gegen Shakhtar Donetsk ist vor allem den Fans in London ein Gefallen getan, man darf aber auch in Österreich ein wenig aufatmen.

Das beste Team der Ukraine war der letzte verbliebene Europacup-Teilnehmer aus einer kleineren Liga, die in der nächsten Saison zum Verfolger in der Fünfjahreswertung werden kann. Um die drei Titel spielen ausschließlich Mannschaften aus England, Spanien, Deutschland und Frankreich.

Am enttäuschenden Platz 17 gab es aus rot-weiß-roter Sicht ohnehin nichts mehr zu rütteln. Die europäischen Plätze für die Saison 2027/28 sehen folgendermaßen aus:

Platzierung

Einstieg

Meister

Champions's League Quali-Runde 2

Cup-Sieger (od. Vize-Meister)

Europa League Quali-Runde 1

Vizemeister (od. Liga-3.)

Conference League Quali-Runde 2

Europacup-Playoff

Conference League Quali-Runde 2

Zur besseren Einordnung: Rund 16 Prozent jener Teams, die über den Champion's Path an der zweiten CL-Qualifikationsrunde teilgenommen haben, waren am Ende Teil der Champions-League-Ligaphase.

In der Conference League haben über den Main Path 11 Prozent den Sprung geschafft. Kein Teilnehmer der ersten EL-Qualifikationsrunde war später Teil der Europa-League-Ligaphase. Gemütlicher wird es für Red Bull Salzburg, Sturm Graz und Co. in den kommenden Jahren nicht - soviel steht fest.

Ligaphasen-Teilnehmer je Qualifikations-Startplatz 2025/26:

Qualifikations-Runde

Champion's League

Europa League

Conference League

1

13/28

5/16

0/48

2

15/16

3/8

10/56

3

5/5

1/3

0/0

Play-Off

4/4

5/5

5/5

Blick nach vorne

Vier Nationen - Polen, Zypern, Dänemark und die Schweiz - sind schon im Lauf dieser Saison an Österreich vorbeigezogen. Im neuen Ranking der nächsten Spielzeit rutscht Österreich zu Beginn sogar auf Platz 20 ab.

Auch Ungarn, Schottland und Schweden haben sich eine bessere Ausgangsposition erarbeitet.

Die UEFA-Fünfjahreswertung zum Start der Saison 2026/27:

Platz

Land

22/23

23/24

24/25

25/26

26/27

Gesamt

Abstand

Teams

10

Polen

7,750

6,875

11,750

15,750

0,000

42,125

+ 18,675

5

11

Tschechien

6,750

13,500

10,550

11,025

0,000

41,825

+ 18,375

5

12

Griechenland

2,125

11,400

12,687

14,200

0,000

40,412

+ 16,962

5

13

Dänemark

5,900

8,500

7,656

12,250

0,000

34,306

+ 10,856

5

14

Norwegen

5,750

8,000

11,812

8,050

0,000

33,612

+ 10,162

5

15

Zypern

5,100

3,750

10,562

12,156

0,000

31,568

+ 8,118

5

16

Schweiz

8,500

5,200

7,050

6,200

0,000

26,950

+ 3,500

4

17

Schweden

6,250

1,875

11,375

5,000

0,000

24,500

+ 1,050

4

18

Ungarn

5,875

4,500

6,625

7,437

0,000

24,437

+ 0,987

4

19

Schottland

3,500

6,400

9,250

5,000

0,000

24,150

+ 0,700

4

20

Österreich

4,900

4,800

9,650

4,100

0,000

23,450

0,000

4

21

Rumänien

6,250

3,250

7,750

5,750

0,000

23,000

- 0,450

4

22

Kroatien

3,375

5,875

5,875

7,031

0,000

22,156

- 1,294

4

23

Ukraine

5,700

4,100

3,600

8,312

0,000

21,712

- 1,738

4

24

Slowenien

2,125

3,875

9,093

6,375

0,000

21,468

- 1,982

4

25

Israel

6,250

8,750

2,875

2,875

0,000

20,750

- 2,700

4

26

Aserbaidschan

4,000

5,875

2,875

5,812

0,000

18,562

- 4,888

4

27

Slowakei

6,000

5,000

4,625

2,625

0,000

18,250

- 5,200

4

28

Bulgarien

4,500

4,375

3,625

5,187

0,000

17,687

- 5,763

4

Bis zum 16. Rang sind die Abstände gering, Aufholen wäre möglich. Gleichzeitig gibt es kaum Luft auf fünf Verfolger. Zwölf Vereine aus 11 Nationen, die in der Fünfjahreswertung noch hinter Österreich liegen, haben es 2025/26 in die K.o.-Phase geschafft.

Mit einem Conference-League-Sieg von Shaktar Donetsk hätte die Ukraine schon heuer zum Überholen angesetzt - Oliver Glasner hat bis zu 1,125 weitere Punkte verhindert. Dafür muss man aktuell dankbar sein.

Sollte Österreich tatsächlich bis Platz 25 durchgereicht werden, würde der Meister in der 1. Qualifikationsrunde der Champions League starten.

Kostspielige Angelegenheit

Die Reduktion auf vier europäische Startplätze ab 2027/28 kommt Österreich bei der Fünfjahreswertungs-Berechnung zugute und schafft eine ausgeglichenere Voraussetzung gegenüber mehreren Konkurrenten. Zu den großen Gewinnern dieser Saison zählen mehrere Nationen, die nur vierfach vertreten waren.

Eine weitere Saison mit mehreren frühen Ausfällen kann man sich nicht mehr leisten.

Österreichs Platzierung in einer fiktiven 1-Jahres-Wertung:

Rang

Nation

Punkte

26

Schweden

5,000

27

Irland

4,250

28

Armenien

4,187

29

Österreich

4,100

30

Kosovo

3,781

31

Island

3,625

32

Finnland

3,625

Auch in finanzieller Hinsicht hätte ein weiterer Absturz immer größere Konsequenzen. Viel Geld wird seitens der UEFA erst ab den Ligaphasen ausgeschüttet, der Weg dorthin wird weiter.

Für österreichische Vereine, die es nicht in den Hauptbewerb schaffen, blieben maximal 1,275 Millionen Euro an Prämien aus der Qualifikation übrig.

Sollte der Meister in keiner Ligaphase vertreten sein - in Zukunft gibt es dafür keine Garantie mehr - erhält er zusätzlich 260.000 Euro.

Wer für Österreich 2026/27 ins Rennen geht, steht nach den Europacup-Playoffs am 25. Mai fest.

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