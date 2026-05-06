In der Meistergruppe können drei von sechs Vereinen Meister werden, die anderen rittern noch um europäische Startplätze. Fünf von sechs Klubs der Qualigruppe spielen weiterhin gegen den Abstieg.

Weil von der Verteilung der internationalen Startplätze bis hin zum Ligaverbleib viele Fragen sportlich ungeklärt sind, gestalten sich bei den Bundesligisten Kaderplanung und damit verbundene Vertragsgespräche besonders schwierig.

Auch viele Stammkräfte wissen noch nicht, wie es im Sommer weitergeht. 90minuten hat sich umgehört und schätzt die Situation einiger bekannter Namen ein.