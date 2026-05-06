Welche Bundesliga-Leistungsträger haben noch keinen Vertrag für 2026/27?
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Hintergrund

Welche Bundesliga-Leistungsträger haben noch keinen Vertrag für 2026/27?

06.05.26 17:20 Uhr

Aufgrund der sportlichen Situation in der Bundesliga hängen viele Stammspieler und sogar Kapitäne in der Warteschleife. 90minuten hat nachgefragt und ordnet einige wichtige Personalien ein.

In der Meistergruppe können drei von sechs Vereinen Meister werden, die anderen rittern noch um europäische Startplätze. Fünf von sechs Klubs der Qualigruppe spielen weiterhin gegen den Abstieg.

Weil von der Verteilung der internationalen Startplätze bis hin zum Ligaverbleib viele Fragen sportlich ungeklärt sind, gestalten sich bei den Bundesligisten Kaderplanung und damit verbundene Vertragsgespräche besonders schwierig.

Auch viele Stammkräfte wissen noch nicht, wie es im Sommer weitergeht. 90minuten hat sich umgehört und schätzt die Situation einiger bekannter Namen ein.

Wolfsberger AC

Wolfsberger AC
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Das Überraschungsteam der Vorsaison wurde kalt vom Abstiegskampf erwischt, was auch Auswirkungen auf die Kaderplanung hat. Mehrere sportliche Stützen haben noch keinen Vertrag für die kommende Saison. Gespräche darüber hatten im Hintergrund bereits Fahrt aufgenommen, machten dann angesichts der sportlichen Situation aktuell aber kaum noch Fortschritte. Nach zwei Siegen in Folge sieht die Welt inzwischen wieder besser aus...

Immerhin: Bei Angelo Gattermayer und Alessandro Schöpf gibt es die Möglichkeit, per Option zu verlängern.

Dominik Baumgartner

Alter

Position

Im Verein seit

Anteil Ligaminuten 25/26

29

Innenverteidiger

2019

76 %

In der 'Sky'-Sendung "Talk und Tore" hat der WAC-Kapitän bereits erklärt, Gespräche mit Vereinspräsident Dietmar Riegler auf nach der Saison verschoben zu haben. Mit einer baldigen Entscheidung ist daher nicht zu rechnen.

Sollte keine Verlängerung zustande kommen, würde Baumgartner wohl zum zweiten Mal den Schritt ins Ausland machen. Im Jahr 2019 war er bereits ein halbes Jahr für den VfL Bochum aktiv. Es ist damit zu rechnen, dass dem Routinier interessante Angebote vorliegen werden - der WAC müsste eine finanziell wie sportlich attraktive Perspektive bieten, um seinen Abwehrchef zu halten.

Simon Piesinger

Alter

Position

Im Verein seit

Anteil Ligaminuten 25/26

33

Defensiver Mittelfeldspieler

2022

58 %

Hält der WAC die Klasse, würde Simon Piesinger dem Verein wohl auch in der kommenden Saison erhalten bleiben. Der Defensivspieler war nach schwierigen Phasen unter Trainer Manfred Schmid bei Nachfolger Didi Kühbauer gesetzt. Auch für Thomas Silberberger zählt der 33-Jährige zum Stammpersonal. Konkrete Gespräche sollen in einigen Wochen aufgenommen werden.

Markus Pink

Alter

Position

Im Verein seit

Anteil Ligaminuten 25/26

35

Stürmer

2024

42 %

Mit seinem Treffer gegen den GAK hat Markus Pink dem WAC seinen ersten Pflichtspielsieg seit Dezember beschert. Der Stürmer hatte nach der Winterpause mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, ist aber trotzdem bester Torschütze der Kärntner.

Dass der 35-Jährige noch ein Jahr in Wolfsberg anhängt, ist nicht unwahrscheinlich - sofern sich die Situation des Vereins in den nächsten Wochen weiter stabilisiert.

Grazer AK

Grazer AK
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Nach der enttäuschenden Niederlage gegen den WAC in der 29. Bundesliga-Runde haben die Grazer alle Vertragsgespräche pausiert. Nur die Verlängerungsoption von Donovan Pines wurde gezogen. Sportdirektor Tino Wawra bestätigt gegenüber 90minuten, erst in rund einer Woche Konkretes sagen zu können. Bis dahin erhofft sich der Verein eine klarere Tendenz in Richtung Klassenerhalt.

Die Kaufoptionen bei den Leihspielern Beres Owusu und Matthias Olesen sind zwar mit Fristen verbunden, die allerdings erst Ende Mai schlagend werden. Eine dauerhafte Verpflichtung von Franz Stolz verortete Wawra Ende Jänner im Bereich des Möglichen, auch wenn keine Kaufoption in die Leihe integriert wurde. Sollte es nicht so kommen, gäbe es im Sommer erneut Handlungsbedarf auf der Torwartposition.

Noch keine Entscheidungen gefallen sind bei Christian Lichtenberger und Ersatzkapitän Thorsten Schriebl.

Jakob Meierhofer

Alter

Position

Im Verein seit

Anteil Ligaminuten 25/26

28

Torwart

2020

57 %

Nach zwei Degradierungen in zwei aufeinanderfolgenden Winterpausen wäre es nicht überraschend, wenn sich die Wege von Jakob Meierhofer und dem GAK im Sommer trennen. Sollte Stolz den Verein im Sommer verlassen, stünde mit Juri Kirchmayr immer noch eine weitere Option im Kader, die eher früher als später in Richtung Bundesliga drängt.

Murat Satin

Alter

Position

Im Verein seit

Anteil Ligaminuten 25/26

29

Mittelfeldspieler

2024

53 %

Der vielseitig einsetzbare Mittelfeldspieler soll dem GAK auch in der kommenden Saison erhalten bleiben. Offen für eine Verlängerung zeigen sich hier beide Seiten, Gespräche sollen aber erst aufgenommen werden.

Dominik Frieser

Alter

Position

Im Verein seit

Anteil Ligaminuten 25/26

32

Außenverteidiger

2024

46 %

Der Routinier hat die Saison als Stammspieler auf der rechten Außenbahn begonnen, ist in der Folge aber auf einen Bankplatz abgerutscht. Die Zeichen stehen daher aktuell klar auf Trennung. Dass konkrete Gespräche nach der Wartefrist von Tino Wawra aufgenommen werden, ist unwahrscheinlich.

WSG Tirol

WSG Tirol
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Eigentlich gibt die WSG Tirol nicht offiziell bekannt, wie lange die Verträge ihrer Spieler laufen. Dabei möchte man es belassen: "Wir konzentrieren uns derzeit ausschließlich auf die anstehenden Spiele und auf unser Ziel, den Klassenerhalt zu erreichen. Dies ist auch mit der Mannschaft so abgesprochen und wurde in den letzten Jahren bereits so praktiziert - aktuell wären tiefergehende Vertragsgespräche nur schade um die Zeit bzw. würden Unruhe bringen", heißt es auf Anfrage von 90minuten.

Mit Nicolai Baden Frederiksen hat man sich bereits auf ein neues Arbeitspapier geeinigt, die Leihspieler Benjamin Böckle (SK Rapid) und Moritz Wels (Austria Wien) werden zu ihren Stammvereinen zurückkehren. Letzterer soll seinen Vertrag im Sommer verlängern, oder der Austria mit einem nächsten Schritt Ablöse einspielen.

Einige andere Leistungsträger wird Wattens kaum halten können. Lukas Hinterseer (35) könnte im Sommer zumindest in Wattens einen Schlussstrich ziehen, auch sein Vertrag läuft aus.

Valentino Müller

Alter

Position

Im Verein seit

Anteil Ligaminuten 25/26

27

Zentraler Mittelfeldspieler

2021

97 %

Den explosiven Anstieg seiner Scorerpunkte hätte der WSG-Kapitän wohl kaum besser timen können. Mit zehn Toren in der laufenden Saison hat er sein Bundesliga-Trefferkonto verdoppelt, obwohl er unter Trainer Philipp Semlic viel Raum abdecken muss und eigentlich vorrangig andere für die Offensive zuständig sind.

Müller galt früh als großes Talent, ein großer Transfer blieb ihm aber bisher verwehrt. Sollte er sich jetzt, im besten Alter, die Gelegenheit auf einen nächsten Schritt entgehen lassen, käme das überraschend. Für die WSG, die demnächst ein Stadionprojekt finanzieren muss, ist er wohl kaum zu halten.

Jamie Lawrence

Alter

Position

Im Verein seit

Anteil Ligaminuten 25/26

23

Innenverteidiger

2024

99 %

Ähnlich wie für Valentino Müller gilt auch bei Jamie Lawrence: Er ist dem Verein spätestens in dieser Saison entwachsen. Für einen Spieler mit seinem physischen Profil und Spielverständnis gibt es einen Markt, mit dem die WSG kaum konkurrieren kann. In den letzten Monaten gestreute Gerüchte deuten darauf hin, dass vom Management des Spielers bereits einige Kontakte geknüpft wurden. Medial kolportiert wurde das Interesse von Celtic Glasgow und dem FC Valencia.

Sportdirektor Stefan Köck hat in der Vergangenheit sein gutes Auge für Innenverteidiger bewiesen und sollte die von einem Lawrence-Abschied gerissene Lücke wieder schließen können.

Matthäus Taferner

Alter

Position

Im Verein seit

Anteil Ligaminuten 25/26

25

Zentraler Mittelfeldspieler

2023

78 %

Vor drei Jahren schlug Matthäus Taferner eine Verlängerung beim WAC aus, um einen erneuten Wechsel ins Ausland zu realisieren. Von Juli 2019 bis Jänner 2020 war er bereits für Dynamo Dresden aktiv.

Aus dem erhofften Transfer in eine attraktivere Liga wurde nichts, Medienberichte brachten ihn wenig später sogar mit einem italienischen Drittligisten in Verbindung. Letztlich kam doch der Wechsel zur WSG Tirol zustande, für die er über drei Spielzeiten eine wichtige Stütze war.

Mit 25 Jahren hat Taferner inzwischen 171 Erstligaspiele in den Beinen. Seine Fähigkeiten sollten ihm Interesse von größeren Vereinen innerhalb Österreichs einbringen, auch ein Auslandstransfer ist nicht ausgeschlossen. Welche Lektionen er dabei aus der Erfahrung im Jahr 2023 gelernt hat, wird sich demnächst zeigen.

Adam Stejskal

Alter

Position

Im Verein seit

Anteil Ligaminuten 25/26

24

Torwart

2023

97 %

Offen ist die Situation von Adam Stejskal, der nach seiner Ausbildung in Salzburg vor drei Jahren sein Bundesliga-Debüt im WSG-Trikot geben durfte. Mit Ende dieser Saison hätte er exakt 99 Pflichtspiele für die Tiroler absolviert.

Es wird sich zeigen, ob der 24-Jährige seinen unumstrittenen Stammplatz aufgibt. Gegenüber der 'Tiroler Tageszeitung' erklärte er vor kurzem, keine Nummer zwei mehr sein zu wollen. Sollte er sich für einen Verbleib entscheiden, wäre der Verein wohl auch nicht abgeneigt.

Blau-Weiß Linz

Blau-Weiß Linz
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Blau-Weiß-Sportdirektor Christoph Schößwendter musste sich ob der sportlichen Schieflage seines Vereins Zeit bei der Kaderplanung lassen. Nachdem sich die Form in den letzten Wochen verbessert hat, stehen bald erste Entscheidungen an. Mit Goalgetter Shon Weissman wurde eine Verlängerungsoption vereinbart, deren Ziehung man sich wohl nur als Bundesligist erlauben könnte. Gleiches gilt laut 'Oberösterreichischen Nachrichten' für Martin Moormann, David Bumberger, Dominik Reiter und Thomas Goiginger.

Auch auf der Torwartposition wird Schößwendter zuwarten müssen. Nico Mantl könnte per Kaufoption fest verpflichtet werden. Gleiches gilt für Leihspieler Mamadou Fofana. Elias Bakatukanda wird nach Köln zurückkehren. Auch bei Oliver Wähling, Paul Mensah und Joao Luiz deutet viel auf eine Trennung hin - sie kamen zuletzt kaum noch zum Zug.

Simon Pirkl

Alter

Position

Im Verein seit

Anteil Ligaminuten 25/26

29

Linksverteidiger

2021

75 %

Nach einigen Wochen als Reservist unter Trainer Michael Köllner hat der Tiroler seinen Stammplatz inzwischen zurückerobert. Pirkl war im Saisonverlauf nie unumstritten, war als Linksverteidiger nach Berechnung von 90minuten bis zur Winterpause aber an 67 % Prozent aller Liga-Tore seiner Mannschaft beteiligt (Hier nachlesen >>>).

Ihn nach fünf Jahren und 150 Sätzen ziehen zu lassen, sollte für Schößwendter nur in Frage kommen, wenn hochwertiger Ersatz bereitsteht.

Alexander Briedl

Alter

Position

Im Verein seit

Anteil Ligaminuten 25/26

24

Blau-Weiß Linz

2022

75 %

Der Mittelfeldspieler wird Blau-Weiß Linz im Sommer aller Voraussicht nach verlassen. Viel mehr glänzen als der seit kurzem 24-Jährige konnte man in einer großteils schwachen Saison von großen Teilen der Mannschaft nicht.

Für andere Bundesligisten wäre Briedl eine solide und verhältnismäßig günstige Ergänzung in der Zentrale.

SCR Altach

SCR Altach
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Die Verlängerung mit Innenverteidiger Benedikt Zech hat der SCR Altach bereits bekannt gegeben. Sportdirektor Philipp Netzer bleiben aber trotzdem einige Baustellen. Mit Anfang Mai sollen Entscheidungen bei den ersten Personalien fallen.

Voraussichtlich nicht in Altach bleiben wird Alexander Gorgon (37). Die Familie des Routiniers lebt immer noch in Polen. Für die Zukunft stehen Gorgon mehrere Türen offen - teils auf, teils neben dem Platz. Auch Leihspieler Moritz Oswald verlässt den Verein, er hat für die kommende Saison einen festen Kaderplatz beim SK Rapid in Aussicht.

Stürmer Srdjan Hrstic könnte hingegen in Altach bleiben, auch wenn das Ziehen der Kaufoption nicht in Frage kommt. Für eine Verlängerung der Zusammenarbeit in anderem Rahmen zeigen sich aktuell alle Seiten offen.

Sandro Ingolitsch

Alter

Position

Im Verein seit

Anteil Ligaminuten 25/26

29

Rechtsverteidiger

2023

86 %

Nach eigenen Angaben fühlt sich der Außenverteidiger in Altach sehr wohl, eine Verlängerung ist nicht ausgeschlossen. Beschlossen ist allerdings auch noch nichts.

Weil die seit Mitte April sieglosen Vorarlberger inzwischen wieder in den Abstiegskampf gerutscht sind, werden demnächst zwar Gespräche stattfinden - eine Einigung hängt aber von den nächsten Ergebnissen ab.

Dejan Stojanovic

Alter

Position

Im Verein seit

Anteil Ligaminuten 25/26

32

Torwart

2023

100 %

Ähnlich gestaltet sich die Situation von Dejan Stojanovic. Der Routinier ist in der Region verwurzelt und möchte seine Karriere fortsetzen, in Altach ist er seit fast drei Jahren ein weitgehend sicherer Rückhalt.

Viele Argumente für einen baldigen Abschied finden sich nicht. Solange die Vertragsgespräche nicht an Fahrt aufnehmen, werden sich Stojanovic und sein Management aber alle Optionen offenhalten.

Mike-Steven Bähre

Alter

Position

Im Verein seit

Anteil Ligaminuten 25/26

30

Mittelfeldspieler

2023

93 %

Der Deutsche hat seine Spielerkarriere in Vorarlberg Anfang 2023 erfolgreich wiederbelebt. Erst vor wenigen Monaten bezeichnete er den Wechsel nach Altach als "Lotto-Sechser".

Nach Dejan Stojanovic hat Bähre in dieser Saison die meisten Minuten des Kaders absolviert, ein Abschied im Sommer wäre ein herber Verlust. Auch bei dieser Personalie müsste sich der Verein bewegen, Interesse an einer Verlängerung hat die Spielerseite bereits hinterlegt.

SV Ried

SV Ried
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Beim Aufsteiger ist Geschäftsführer Sport Wolfgang Fiala bereits einige Schritte weiter als viele Berufskollegen in der Qualifikationsgruppe. Weil sich die Verträge von Michael Sollbauer (35/Innenverteidigung) und Martin Rasner (30/Mittelfeld) mit dem Aufstieg automatisch verlängert haben, sind die meisten Stammkräfte weiterhin an den Verein gebunden. Auch mit Philipp Pomer wurde inzwischen eine Einigung erzielt.

Im Fokus stehen daher vor allem mögliche Abgänge und die Zukunft einiger Leihspieler.

Niki Havenaar

Alter

Position

Im Verein seit

Anteil Ligaminuten 25/26

31

Innenverteidiger

2023

95 %

Von Trainer Maximilian Senft als Mehrzweckwaffe eingesetzt, hatte der große Japaner erheblichen Anteil an einer weitgehend erfolgreichen Bundesliga-Saison. Wenig überraschend soll die Zusammenarbeit fortgesetzt werden. Eine Verlängerungsoption hat der Verein gezogen, darüber hinaus laufen Gespräche über einen neuen Vertrag.

Kingstone Mutandwa

Alter

Position

Im Verein seit

Anteil Ligaminuten 25/26

23

Stürmer

2025

73 %

Die Frage, ob die SV Ried die Kaufoption im sechsstelligen Bereich ziehen wird, stellt sich weniger, als jene nach der konkreten Umsetzung.

Zieht Stammverein Cagliari die Rückkaufoption, bleibt für die Oberösterreicher ein sechsstelliges Plus übrig. Auch ein direkter Weiterverkauf an einen anderen Klub ist nicht ausgeschlossen.

Als Gegenfinanzierung kommen zudem anderweitige Transfereinnahmen aus dem Sommer infrage. Bis zur vertraglich vereinbarten Entscheidungsdeadline bleibt Ried noch Bedenkzeit.

Peter Kiedl

Alter

Position

Im Verein seit

Anteil Ligaminuten 25/26

22

Stürmer

2025

35 %

Vier Tore und zwei Assists in 20 Ligaspielen sind eine ordentliche Bilanz für eine erste volle Saison in der Bundesliga. Die Kaufoption für Peter Kiedl in Höhe von 400.000 Euro wird Ried trotzdem nicht ziehen, das Leihgeschäft mit Sturm Graz endet daher im Sommer.

Ob die Zusammenarbeit in einem anderen Rahmen fortgesetzt werden kann, entscheidet sich erst - Gespräche sind geplant.

TSV Hartberg

TSV Hartberg
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Eigentlich befindet sich der TSV Hartberg in einer deutlich komfortableren Position als viele Konkurrenten. Die Steirer müssen sich keine Abstiegssorgen machen, haben gleichzeitig aber weniger Druck, die europäischen Plätze zu erreichen als andere Meistergruppen-Teilnehmer.

Weil noch kein Nachfolger für den scheidenden Trainer Manfred Schmid gefunden ist, dürfte es wohl auch beim Tabellen-Sechsten noch einige Wochen dauern, bis Peronalentscheidungen finalisiert werden können.

Gegenüber 90minuten erklärt Obmann Erich Korherr, im Idealfall noch vor Saisonende eine Lösung präsentieren zu wollen: "Es haben sich viele Interessenten gemeldet. Wir werden mit zwei oder drei von ihnen in Vertragsgespräche gehen und dann eine Entscheidung treffen."

Die Leihspieler Maximilian Hennig (FC Bayern) und Konstantin Schopp (FSV Mainz 05) sollen dem Verein jedenfalls für eine weitere Saison erhalten bleiben, die Letztentscheidung liegt bei den Stammvereinen.

Jürgen Heil

Alter

Position

Im Verein seit

Anteil Ligaminuten 25/26

29

Mittelfeldspieler

2015

75 %

Dem Kapitän liegt ein mehrjähriges Vertragsangebot vor, im Hintergrund laufen Gespräche mit seinem Management geplant.

Für Heil ist es wohl die letzte Gelegenheit für einen Wechsel zu einem größeren Verein innerhalb Österreichs oder ins Ausland. Vor einer Entscheidung gilt es jetzt, den Markt zu sondieren.

Von Einsparungen, die in Hartberg angekündigt wurden, sollen die Verhandlungen jedenfalls nicht betroffen sein, versichert Korherr gegenüber 90minuten. Ob das bestehende Angebot aufgebessert werden könnte, wollte er aber nicht sagen.

Paul Komposch

Alter

Position

Im Verein seit

Anteil Ligaminuten 25/26

24

Innenverteidiger

2023

0 % (Verletzt)

Komposch könnte demnächst sein Comeback nach dem im Sommer erlittenen Kreuzbandriss geben. Ein Wechsel zu einem größeren Verein ist zwar nicht ausgeschlossen, angesichts der langen Verletzungspause aber unwahrscheinlicher als im Vorjahr.

Verein und Spielerseite zeigen sich optimistisch, eine Vertragsverlängerung ins Ziel bringen zu können - mit einer vollen Saison in den Beinen wäre 2027 immer noch ein größerer Sprung möglich.

Damjan Kovacevic

Alter

Position

Im Verein seit

Anteil Ligaminuten 25/26

21

Rechtsverteidiger

2023

48 %

Dem jungen Außenverteidiger liegt ein Vertragsangebot vor, das er bislang nicht angenommen hat. Kovacevic gelang vor einem Jahr der Durchbruch in Hartberg, in der laufenden Saison konnte er phasenweise positiven Eindruck hinterlassen.

Aktuell deutet viel auf einen Abschied hin, fixiert ist dieser aber noch nicht.

Austria Wien

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Die Wiener Austria könnte im Sommer drei Fünftel ihrer Abwehrkette verlieren, führt aktuell aber noch Gespräche, um genau dieses Szenario zu verhindern. Mit der Vertragsverlängerung von Trainer Stephan Helm wurde die Kaderplanung für 2026/27 vor kurzem richtig in Gang gesetzt.

Reinhold Ranftl

Alter

Position

Im Verein seit

Anteil Ligaminuten 25/26

34

Rechtsverteidiger

2023

98 %

Der Defensiv-Routinier ist inzwischen 34 Jahre alt, zählt aber trotzdem zu den Dauerbrennern von Stephan Helm. Ranftl wird die Saison mit über 3.000 gespielten Minuten beenden, sein Abgang wäre demnach ein herber Verlust. Gespräche mit der Austria laufen, derzeit spricht wenig gegen eine weitere Zusammenarbeit.

Sollte man sich nicht einigen können, wäre der Ex-Nationalspieler einem Auslandsabenteuer nicht abgeneigt.

Philipp Wiesinger

Alter

Position

Im Verein seit

Anteil Ligaminuten 25/26

31

Innenverteidiger

2024

86 %

Wiesinger hat sich seit seinem Wechsel zur Austria im Sommer 2024 wenig zu Schulden kommen lassen. In einigen statistischen Kategorien gehört er zu den besten Innenverteidigern der Liga - dass die Austria Interesse an einer Verlängerung hat, ist daher wenig überraschend.

Ohne Alternativen steht der bald 32-Jährige aber nicht da: Als erster Interessent wurde medial der FC Zürich ins Spiel gebracht, auch andere Vereine haben ihn auf dem Zettel.

Tin Plavotic

Alter

Position

Im Verein seit

Anteil Ligaminuten 25/26

28

Innenverteidiger

2023

57 %

Der dritte Verteidiger im Bunde dürfte aufgrund seines Alters den größten Markt vorfinden. Darauf deutet auch der Umstand hin, dass Vertragsgespräche mit der Austria bislang noch nicht in die Gänge gekommen sind, weil sich das Interesse von Spielerseite in Grenzen hält.

Plavotic ging als Talent seinen Weg über die Stationen Schalke 04, Cheltenham Town, FC Barnet und Bristol City. Als 28-Jähriger könnte er jetzt auch als Erwachsener nochmals Fuß in einem anderen Land fassen.

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Beim SK Rapid ist im Sommer mit Abgängen zu rechnen. Die meisten Leistungsträger sind aber weiterhin vertraglich gebunden und sollten daher Ablösesummen einbringen.

Auch Talent Eaden Roka soll beim Verein bleiben, weil die Rechtsverteidigung durch einen Verkauf von Bendeguz Bolla vakant werden könnte. Aktuell ist der 18-Jährige aber mit seiner Matura beschäftigt.

Noch offen ist die Zukunft von Defensivspieler Tobias Borkeeiet, dessen Vertrag per Option verlängert werden könnte. Wie Stürmer Janis Antiste konnte der Norweger aber kaum Argumente für eine weitere Zusammenarbeit liefern. Es ist davon auszugehen, dass Rapid sich auf beiden Positionen anderweitig umsehen wird.

Andreas Weimann

Alter

Position

Im Verein seit

Anteil Ligaminuten 25/26

34

Stürmer

2026

95 % (Seit Leihbeginn)

Aus Sicht des Cheftrainers ist klar, wie es mit der Personalie Weimann weitergehen soll. "Aus Trainersicht würde ich ihn gerne behalten", erklärte Johannes Hoff Thorup vor kurzem im 90minuten-Gespräch (Zum ganzen Interview mit Johannes Hoff Thorup >>>).

Der Stürmer spielt auf Leihbasis in Hütteldorf, sein Vertrag bei Stammverein Derby County läuft eigentlich mit Saisonende aus. Auf sportlicher Ebene würde eine weitere Saison in Wien viel Sinn ergeben, auch wenn Rapid inzwischen nach Verstärkungen auf der Stürmerposition sucht.

Gegen eine Unterschrift bei Rapid im Sommer spricht, dass Weimanns Familie in England lebt und dort verwurzelt ist. Derby verfügt zudem über eine Verlängerungsoption, womit ein Verbleib entweder vom Tisch oder nur gegen Ablöse möglich wäre.

Lukas Grgic

Alter

Position

Im Verein seit

Anteil Ligaminuten 25/26

30

Defensiver Mittelfeldspieler

2023

22 %

Für das 4-3-3 System von Trainer Hoff Thorup braucht Rapid mehrere zentrale Mittelfeldspieler, hatte über die letzten Wochen aufgrund von Verletzungen aber eine stark limitierte Auswahl zur Verfügung. Dass Grgic trotzdem kaum noch zum Zug kommt, ist ein klares Indiz in Richtung Trennung zum Saisonende.

Der Routinier bringt unbestrittene Qualitäten gegen den Ball mit, in Zukunft wird aber mehr Spielstärke gefragt sein, als er liefern kann.

Red Bull Salzburg

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Mit Blick auf den nächsten Sommer stehen Geschäftsführer Sport Marcus Mann einige schwierige Entscheidungen bevor - 2027 laufen unter anderem die Verträge von Stefan Lainer, Alexander Schlager, Soumaila Diabate, Salko Hamzic, Moussa Yeo und Valentin Sulzbacher aus.

Für die Saison 2026/27 gibt es - abgesehen von Neuzugängen - kaum noch etwas zu tun. Alle Stammspieler sind vertraglich an den Verein gebunden.

Karim Onisiwo

Alter

Position

Im Verein seit

Anteil Ligaminuten 25/26

34

Stürmer

2025

14 %

Ex-Nationalspieler Onisiwo hatte im Herbst mit Verletzungen zu kämpfen. Abgesehen von einem Startelfeinsatz kam er in der Liga ausschließlich als Joker zum Zug, an dieser Rolle würde sich auch in der kommenden Saison nichts ändern.

Vor diesem Hintergrund brächte eine Verlängerung für beide Seiten wenig Mehrwert, wahrscheinlicher ist eine Trennung im Sommer.

Sturm Graz

Sturm Graz
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Mit dem Verkauf von Tomi Horvat an Bristol City hat der Titelverteidiger einen wahrscheinlichen Abgang aus dem Sommer vorgezogen und schon im Februar hinter sich gebracht.

Matteo Bignetti

Alter

Position

Im Verein seit

Anteil Ligaminuten 25/26

21

Torwart

2023

32 %

Eigentlich hätte Daniil Khudyakov als Nummer eins von Sturm Graz in die Saison gehen sollen. Nach einer Verletzung im Trainingslager stand beim Auftaktspiel dann aber Matteo Bignetti im Tor.

Der 21-Jährige wurde vor drei Jahren als großes Talent zum Verein geholt, musste sich aber immer wieder hinter Leihspielern anstellen. Nach einer erneuten Khudyakov-Verletzung Anfang Februar kam Bignetti erneut zum Zug.

Mit einer weiteren Saison als Backup wird man dem jungen Keeper einen neuen Vertrag kaum schmackhaft machen können. Sollte Khudyakov planmäßig als Stammspieler gesetzt sein, werden sich Bignetti interessante Alternativen im In- und Ausland bieten.

Dimitri Lavalée

Alter

Position

Im Verein seit

Anteil Ligaminuten 25/26

29

Innenverteidiger

2024

46 %

Nach einem Kreuzbandriss am 30. November war die Saison des Belgiers frühzeitig beendet. Nach rein sportlichen Gesichtspunkten wäre eine Vertragsverlängerung naheliegend - Lavalée war seit seiner Ankunft im Sommer 2024 Leistungsträger in Graz und wäre es wohl auch weiterhin.

Gegen weitere Jahre in Österreich spricht, dass seine Familie in Belgien lebt. Vor wenigen Monaten wurde der 29-Jährige erstmals Vater und reist so oft in die Heimat wie möglich.

Stefan Hierländer

Alter

Position

Im Verein seit

Anteil Ligaminuten 25/26

35

Mittelfeld

2016

8 %

Was Stefan Hierländer in der kommenden Saison macht, weiß wohl nur er. Der 35-Jährige spielt auf dem Platz keine wesentliche Rolle mehr, der längste seiner 14 Pflichtspielauftritte in der laufenden Saison dauerte 61 Minuten - es war gleichzeitig der einzige Startelfeinsatz.

Als Führungskraft bleibt er weiterhin hochgeschätzt, auszuschließen ist daher nichts.

Nach 10 Jahren im Verein und mit einem möglichen Meister-Hattrick im Gepäck wäre der Zeitpunkt für den Beginn eines neuen Kapitels jedenfalls ideal gewählt.

LASK

LASK
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Ganz ohne auslaufende Verträge kommt der LASK in der Saison 2025/26 aus. Vier Leihen enden im Juni, nur für Sasa Kalajdzic wurde keine Kaufoption vereinbart. Seit dem Cup-Triumph hat der LASK seinen Europacup-Startplatz sicher in der Tasche und kann die Kaderplanung für 2026/27 weiter intensivieren.

Name

Alter

Position

Im Verein seit

Anteil Ligaminuten 25/26

Sasa Kalajdzic

28

Stürmer

2025

51 %

Joao Tornich

23

Innenverteidiger

2025

72 %

Lukas Kacavenda

23

Offensiver Mittelfeldspieler

2025

16 %

Krystof Danek

23

Offensiver Mittelfeldspieler

2025

46 %

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