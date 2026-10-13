SV Atemnot: Gar nicht so bescheuert

Mir geht grad die Luft aus. Hier am Kinkplatz in Penzing, 55 Minuten hat die Anreise mit den Öffis gedauert. Inklusive Retourweg sind das alleine schon zehn Prozent meines Tages (inklusive Schlaf!). Bescheuert irgendwie.

Es ist mein erstes Fußballtraining seit rund acht Jahren. Und ich liebe es. Nur jetzt grad halt nicht - direkt nach dem Aufwärmen.

Sammle keine Dinge, sammle Momente, sagt so ein schlauer Kalenderspruch - vorzugsweise mit Muscheln im Hintergrund (als ob Muscheln keine Dinge wären) oder Sonnenuntergängen (zu obvious) oder Cocktails (Sammle Filmrisse?).

Unvergessliche Momente...

Aber hat schon was, der Spruch. Ich erinnere mich an viele Dinge nicht so genau, aber es gibt Momente, die vergisst man nicht. Und wenn ich so in meinem Gedächtnis krame, lugen da verhältnismäßig viele Fußball-Momente hervor.

Dieser eine Lupfer damals im Turnsaal, dieser perfekte Volley mit dem falschen Fuß (der linke; andere würden vom falschen und noch falscheren Fuß schreiben), diese Partie, in der ich mir extra vorgenommen habe, jeden Ball humorlos wegzuschädeln, und das gegen einen viel größeren Gegenspieler auch geschafft habe, dieser perfekt getimte Pass im Training durch eine stark bevölkerte Abwehr mit dem Außenrist in die Tiefe, der den aus dem Nichts auftauchenden Flügelspieler bedient hat.

...undokumentiert

All das und noch viel mehr ist da. Ich fühle es, als wäre es gerade eben passiert.