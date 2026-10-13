DSG-Liga: "Die Kirche hat zwar viel Geld, aber nicht unendlich"

90minuten: Wie wird sich das auf die DSG auswirken?

Steiner: Die Kirche hat zwar viel Geld, aber nicht unendlich viel Geld. Man muss einen gewissen Betrieb aufrechterhalten und sich irgendwann fragen: Was braucht man wirklich? Von wem möchte man sich trennen? Das wird aus ökonomischen Gründen wahrscheinlich erforderlich sein. Das sieht man heute auch bei Immobilien. Kirchen werden veräußert oder teilweise verschenkt. Das ist auch bei uns passiert. Wir haben beispielsweise die Tischtennishalle verloren, als die Kirche das entsprechende Gebäude abgegeben hat.

90minuten: Und was bedeutet der neue Erzbischof für diese Entwicklung?

Steiner: Der neue Erzbischof hat noch nicht wirklich konkretisiert, was er vorhat. Eines ist aber sicher, und das hat er sehr bestimmt gesagt: Man wird sich von einigem trennen müssen. Was dann konkret daraus wird, ist natürlich eine schwierige Frage. Ich kann nicht in seinen Kopf hineinschauen und weiß nicht, was er wirklich vorhat oder plant. Ich kann bestenfalls mutmaßen. Wenn immer weniger Menschen in die Kirche gehen und Kirchensteuer zahlen, wird es irgendwann einmal eng.

90minuten: Gibt es Anzeichen dafür, dass die katholische Jugend beziehungsweise andere Strukturen ebenfalls verändert werden?

Steiner: Ja. Es gab und gibt etwa Überlegungen, dass sich die Katholische Aktion vom Stephansplatz weg ein anderes Domizil sucht. Wenn sich in weiterer Folge ein privater Verein konstituiert, auch wenn er sich zur katholischen Kirche bekennt, muss er seine Leute ebenso selbst anstellen, wie auch die sonstigen Betriebskosten begleichen. Wenn er sich dies nicht leisten kann, hat er Pech gehabt. Das heißt, in zehn Jahren könnte es vielleicht noch die DSG Wien geben, die Fußball, Leichtathletik und andere Sportarten organisiert, aber nicht mehr als Teil der Diözese. Das könnte ich mir vorstellen. Das wäre der Worst Case.

90minuten: Die Sorgen sind groß?

Steiner: Ich schließe es nicht aus, bin aber optimistisch. Ich glaube eher, dass es uns innerhalb der Kirche weitergeben wird, allerdings wahrscheinlich mit sehr bescheidenen Unterstützungen. Wir haben schon einmal erlebt, dass Organisationen ihre Büros weiter nutzen durften, aber keine Angestellten mehr finanziert wurden. Das kann dann sehr schnell zum Ende einer Struktur führen. Das gab es schon einmal und gibt es bei den hauptamtlichen Arbeitskräften auch heute. Wir haben jetzt nur mehr eine Vollzeitkraft.

90minuten: Wir danken für das Gespräch!

Hinweis: Der Vater des Autors ist im Vorstand der DSG-Wien-Leichtahltetik, der Autor selbst war früher ebenfalls Vereinsmitglied.