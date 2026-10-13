22 Fußballer landen in Brasilien. Am Flughafen werden sie von Sambatänzerinnen und Trommlern empfangen.

Hier handelt es sich aber nicht um einen Haufen Profifußballer, sondern eine einfache Hobbytruppe: die DSG Magic Unicorns.

Der 2011 gegründete Klub spielt in der DSG-Liga. Das Ligensystem der Erzdiözese Wien bildet den Unterbau des Wiener Fußballs.

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Trotzdem ist beim zehntägigen Trip im Jänner 2019 bei den Busreisen der Unicorns immer eine Polizeieskorte dabei. Brasilianische Radiostationen berichten sogar über die Truppe.

Wie hat ein normaler Hobbyklub das alles geschafft?

Vier Jahre von der Idee zur Umsetzung

Die Idee wurde 2015 bei einem Charity-Event der Magic Unicorns geboren. Gemeinsam mit Promis und Ex-Profis sammelte der Klub 10.000 Euro für das brasilianische Kinderheim "Pequeno Nazareno".

Die Verbindung zwischen dem DSG-Verein und Brasilien kommt nicht von irgendwo. Vereinsgründer und Präsident Philipp Grünbacher ist nämlich Halbbrasilianer und setzte sich schon damals für das Kinderheim ein.

"Ich bin jedes Jahr in Brasilien, habe dort Familie. Ein paar Mitspieler hatten auch Interesse, das Kinderheim dort zu besuchen", erzählt Grünbacher im Gespräch mit 90minuten, "dann habe ich spaßhalber gesagt: Passt, wir machen ein Trainingslager in Brasilien."

Ein Trainingslager als DSG-Klub zu absolvieren, ist ohnehin schon unüblich. Dann auch noch in Brasilien? "Es war sehr utopisch am Anfang", gibt sogar der Präsident zu.