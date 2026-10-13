DSG-Liga: "Wenn's sein muss, fahr ich direkt vom Auflegen hin"

Goalgetter (über 2 Tore pro Spiel) bei DSG Olympique Klosterneuburg, davor unter anderem bei Vienna und Wiener Sport-Club aktiv

"Nach meinem Aus beim Sport-Club war für mich klar, dass ich mit Anfang 20 nicht mehr für 1.000 Euro im Monat drei Stunden am Tag entlang der Südosttangente pendeln will, um vor 400 Leuten in Ebreichsdorf, Traiskirchen oder Bruck zu spielen. Also bin ich als Trainer und Spieler von der 3. in die 6. Liga zum Heimatverein Klosterneuburg gegangen. Nach fünf Jahren dort und dem Meistertitel in der Gebietsliga mit Aufstieg in die Landesliga war es für mich Zeit, auch dieses Kapitel zu schließen und mich dem Unternehmertum zu widmen. Das Leben ist ein Kreis, diese Kapitel im Buch meines Lebens habe ich abgeschlossen."

"Spielerisch ist da gar nicht so viel Unterschied zu den höheren Ligen. Der Fußball tut dem Auge da wie dort gleich weh. Die Disziplinlosigkeit im Unterhaus und in der DSG sind amüsant, der körperliche Zustand einiger Spieler eigentlich nicht mehr vertretbar. Das artet in Unsportlichkeit und Brutalität sowie Körpergefahr für die "noch fitten" Spieler aus. Als ich von der Regionalliga in die Gebietsliga gewechselt bin, hatte ich auch ein Motivationsloch, war nicht fit und im ersten Halbjahr einer der schlechtesten Spieler in der Mannschaft. In der Regionalliga ist die körperliche Intensität enorm hoch. Trotzdem ist die Verletzungsgefahr am Ende viel geringer. Wenn man weiter unten einer der wenigen fitten Spieler ist und zehnmal pro Match gefoult wird - oft ohne Chance auf den Ball und ohne Schutz durch die Schiedsrichter - sieht es ganz anders aus.