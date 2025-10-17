WSG-Geschäftsführer Julian Heiss: "Das ist jetzt ein finaler Versuch"

90minuten: Sind das die Lektionen, die der Verein aus dem letztlich gescheiterten Anlauf im Jahr 2021 gezogen hat?

Heiss: Beim letzten Mal ist sicher auch viel gegen uns gelaufen, teilweise war das auch selbst verschuldet. Das ist jetzt ein finaler Versuch, den wir unbedingt richtig angehen wollten. Der Bürgermeister hat uns im guten Austausch einen Weg aufgezeigt, den er für gangbar hält - daran haben wir uns orientiert. Momentan bin ich sehr zufrieden damit, wie die letzten Wochen gelaufen sind.

90minuten: Dass das Projekt vor allem an der Meinung der Nachbarn hängt, hat sich ja schon in der Vergangenheit klargestellt. Wie viele Aussprachen oder Anrainerabende hat es denn in den letzten Jahren gegeben?

Heiss: Genau das ist ein wichtiger Punkt - es war der Erste. Wir haben das damals nicht gemacht und waren seitdem nicht mehr so weit, dass wir etwas Konkretes präsentieren hätten können. Es war sicher Teil der guten Resonanz, dass viele es wirklich gut gefunden haben, ins Boot geholt zu werden. Die Anrainer haben erkannt, dass wir uns bemüht haben, auf sie zu schauen und die Belastung in Grenzen zu halten. Nach der Veranstaltung haben uns einige die Hand gegeben und sich bedankt. Einige andere haben uns zu Recht darauf hingewiesen, dass es eine gute Idee gewesen wäre, gleich mit ihnen zu reden. Es war ein Fehler, jetzt machen wir es hoffentlich besser. Das ist auch mit ein Grund, warum man jetzt keine Kritik mehr hört.

90minuten: Da muss ich zumindest ein bisschen widersprechen. In der Bezirkszeitung haben vor wenigen Tagen zwei Anrainer anonym Skepsis geäußert…

Heiss: Ich habe mir gedacht, dass das jetzt kommt (lacht). Unter dem Bericht gibt es eine Umfrage, in der sich eine klare Mehrheit für das Projekt ausspricht. Das ist ein gutes Zeichen. Wahrscheinlich hätten wir die Bedenken oder Fragen auch beantworten können, wenn man sie direkt an uns gestellt hätte. Leider hat sich der Redakteur der Bezirkszeitung Hall/Rum nicht im Vorfeld auch bei uns gemeldet.