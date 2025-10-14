Bundesliga: Wird der VAR Opfer von Einsparungen?

Abgesehen von lokalen Rivalitäten spaltet Fußballfans kaum etwas so sehr wie Schiedsrichter-Entscheidungen. Seit der Videoassistent-Referee ab 2016 schrittweise eingeführt wurde und im Finaldurchgang 2021 in Österreich ankam, konzentriert sich der Ärger oftmals auf die Menschen vor den Bildschirmen.

Überall, wo diese tätig sind, gibt es Fehler und die heimischen Pfeifenträger sind mit Sicherheit nicht perfekt – aber man muss ja nur einmal wieder auf den Dorfplatz des Vertrauens gehen, um zu sehen, wie viele Entscheidungen das große Schiedsrichterteam inklusive Videobeweis richtigstellt.

Allerdings ist der VAR nicht gratis. Der Videoassistent-Referee kostet aktuell rund 1,5 Millionen Euro im Jahr.

Sparzwang bei Liga und Klubs

Und die ADMIRAL Bundesliga muss sparen. Der ab 2026/27 geltende TV-Vertrag mit Sky wirft dem Vernehmen nach rund 15 bis 20 Prozent weniger Geld ab als zuvor. Gleichzeitig kündigte der ÖFB im Zuge der Regionalliga-Reform einen Vertrag, der die Kostenübernahme der Schiedsrichter der 2. Liga durch den Fußballbund regelte.

Rund 40 Millionen Euro pro Jahr bislang, ab nun kolportierte 34 Millionen Euro. Dazu noch Mehrkosten in der Höhe von rund 800.000 Euro für die Schiedsrichter.