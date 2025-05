Volkmer: "Hoffen, dass wir am Samstagabend zusammen zwei Titel feiern"

90minuten: In den Duellen mit St. Pölten wart ihr in dieser Saison immer recht knapp am Sieg dran. Wie heiß seid ihr da, es endlich zu schaffen, sie zu besiegen?

Volkmer: Sehr heiß. Das kommt noch on top als Motivation. Mir geht es schon seit längerem so. Wir haben sie in diesen drei Jahren, abgesehen von den Ligaspielen, immer auch im Cup gehabt. Entweder, als wir gegen sie vorher ausgeschieden sind oder im Finale. Ich habe einfach ein paar Mal gegen St. Pölten gespielt, seitdem ich hier bin. Man entwickelt dann dieses Gefühl, sie endlich schlagen zu wollen, das ist extrem präsent. Vor dem 1:1 im November habe ich auch nicht erlebt, dass wir gegen sie ein Tor geschossen haben. Bei Spielen von anderen, die gegen sie gespielt und getroffen haben, habe ich mir gedacht: Das kann doch nicht sein, dass alle gegen sie treffen, nur wir schaffen es nie ein Tor zu schießen. Das war der erste Step, dass man das geschafft hat. Jetzt wollen wir den zweiten machen und sie schlagen.

90minuten: Was ist der Schlüssel zu diesem Erfolg?

Volkmer: Eine Gesamtleistung des ganzen Teams. Wir wissen, was unsere Stärken sind, und wir wissen, dass wir darüber kommen. Wir kommen über Mentalität und Teamgeist. Dass St. Pölten auf allen Positionen viel Qualität hat, ist klar. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit unseren Eigenschaften jeden Gegner schlagen können. Man sagt nicht umsonst, Mentalität schlägt Qualität. Wir werden sicherlich einen sehr guten Tag brauchen, St. Pölten vielleicht eher einen schlechten. Aber warum sollte das nicht ausgerechnet am Samstag so sein?