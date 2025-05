90minuten: Dann bietet sich die Frage fast an - Kannst du dir vorstellen, dein Debüt in Violett vielleicht noch nachzuholen?

Kobald: Auf jeden Fall. Es ist ein sehr großer Wunsch, weil ich es gerne beweisen würde, dass ich es zwar nicht auf dem direkten Weg, aber am Ende doch geschafft habe.

90minuten: Auch sportlich ist eine Rückkehr nach Österreich oder Wien also schon ein Thema?

Kobald: Natürlich. Ich habe in Wien viele Freunde und Familie, deswegen wird das auf jeden Fall wieder meine Heimat werden - oder ist es ja eigentlich immer noch.

90minuten: Blicken wir noch einmal kurz zurück, 2018 hast du dich für den Wechsel zum KSC - damals in der 3. Liga - entschieden. Das ist ein Schritt, der für viele andere Österreich nicht wirklich funktioniert hat. Wie hast du die ersten Monate in Deutschland in Erinnerung?

Kobald: Es war schon eine relativ große Umstellung für mich. Man kommt von Wiener Neustadt, einem kleinen Verein in Österreich, nach Deutschland, wo so viele Menschen hinter einem Verein stehen. Mir war klar, dass es nicht gleich Klick machen kann und ich sofort Fuß fassen werde. Ich habe mir gesagt: 'Okay, ich genieße das hier und schaue, wie es sich entwickelt'. Ein bisschen Glück hat auch dazu gehört, aber das ist ja immer so.