Wir schreiben den 21. August 1991 und befinden uns im Ernst-Happel-Stadion. Es ist ein Mittwochabend, auf dem Platz sammelt sich die Mannschaft von Tottenham Hotspur mit vielen großen Namen, allen voran Gary Lineker.

Die Ränge sind für ein Qualifikationsspiel im Europapokal der Pokalsieger mit 15.500 Fans eher spärlich gefüllt, rund 1.000 davon aus England. Eigentlich wäre es keine allzu ungewöhnliche Szene, wenn der Gegner aus Österreich nicht SV Stockerau hieße.

Rapid hatte "Hos'n voll", Stockerau nicht

Möglich gemacht wurde das Sensationsduell durch den Cupsieg der Niederösterreicher drei Monate zuvor: Sie hatten den SK Rapid im Finale zuerst an die Wand gespielt und am Ende 2:1 besiegt. Der grün-weiße Trainer Hans Krankl konstatierte später: "Fast unsere ganze Mannschaft hat in die Hos'n gemacht." Ein historischer Erfolg für einen Zweitligisten, der Auftritt im Europacup war dafür quasi die Belohnung.

Schon Mitte Juli wurde die Begegnung ausgelost, die Vereinsverantwortlichen reisten neben Vertretern von Wacker Innsbruck, Sturm Graz und der Wiener Austria nach Genf. Trainer Willy Kreuz war im Anschluss vom Gegner begeistert und wählte ein ähnliches Sprachbild wie Krankl: "Das Glück ist uns treu geblieben. So einen Gegner haben wir uns gewünscht. Wir werden Österreichs Fußball so teuer wie möglich verkaufen und auch an der White Harte Lane die Hosen nicht voll haben."