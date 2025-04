Sollte eines dieser beiden Szenarien eintreten, würde die 32. Meisterschaftsrunde auf Freitag vorverlegt werden, sodass die betroffene Mannschaft aus der Meistergruppe zwei freie Tage vor dem Playoff (26. Mai) hat. Im Falle einer Verschiebung der Männer-Meisterschaft auf Freitag wäre die Kollision mit dem Frauen-Cup-Finale dann vom Tisch - aber will man es wirklich darauf ankommen lassen?

2024: Rekordkulisse. 2025: Bankrotterklärung?

Ein kurzer Rückblick in die Vergangenheit: Beim Finale im vergangenen Jahr gab es mit derselben Konstellation eine Rekordkulisse, die - obwohl eine größere Mehrheit der Fans violett war - für beide Teams eine unglaublich tolle Atmosphäre bot.

Stellen wir uns also vor: Um 13:00 Uhr wird das Frauen-Cup-Finale in Wiener Neustadt angepfiffen, um 17:00 Uhr die Partien der Männer. Selbst wenn das Finale nach regulärer Spielzeit entschieden ist, wäre es mit Siegerehrung und Co. wohl eher schwierig, rechtzeitig wieder in Wien zu sein, um auch die Männer-Partie zu verfolgen. Die Konsequenz? Ein großer Teil der interessierten Fans würde die Reise nach Wiener Neustadt also wohl streichen - und die Leidtragenden sind die Spielerinnen, die so hart dafür gearbeitet haben. Eine frühere Ankickzeit des Frauen-Spiels (zum Beispiel 12:00 Uhr) würde immerhin etwas mehr zeitlichen Spielraum zwischen den Partien schaffen.

Warum lässt man es also erst darauf ankommen und verpasst die Gelegenheit auf eine weitere Gänsehautstimmung? Warum hat man das Finale nicht von Grund auf an einem anderen Datum angesetzt - der Rahmenterminplan der ADMIRAL Bundesliga 2024/25 ist ja nicht seit gestern bekannt. Und warum wurde der Termin, auch nachdem die Finalisten festgestanden waren, nicht abgeändert? 90minuten hat sich dazu exklusiv informiert.

Das darf nicht passieren!

Wie wir erfahren haben, kam es zu dieser unglücklichen Terminkollision nicht etwa, weil es dem Verband völlig egal ist, wie viele Fans zu dem Endspiel im Cup der Frauen können. Viel mehr lag es an einer von Anfang an schlechten Organisation, so hat man bei der grundsätzlichen Ansetzung einfach nicht bemerkt, dass es sich um dasselbe Wochenende handelt. Halb so schlimm, könnte man meinen, schließlich hat ein Wochenende ja nicht nur einen Tag.



Als dann auf diesen Clash hingewiesen wurde, sei auch die Bereitschaft da gewesen, den optimalen Termin für dieses Spiel zu finden. Klingt ja gut. Natürlich ist das nicht so einfach, da ein potenzieller neuer Termin in den Kalender aller passen muss: Verband, Vereine, TV-Partner.

Der Sonntag, 25. Mai, gegen Mittag, wurde als eine bessere Option auserkoren. Das war bereits vor dem Halbfinale. So wurde mit einer Verschiebung auf diesen Termin gerechnet. Verwunderlich war dann, als nach den absolvierten Halbfinal-Partien trotzdem der 24. Mai (13:00 statt 14:00 Uhr) als Termin präsentiert wurde.

Das sorgte bei vielen Fans für Ärger und Unverständnis, was diese auch in den sozialen Medien kundtaten. Ein Statement der Fanbewegung "DIE AUSTRIA", also Unterstützer der FK Austria Wien Frauen, stach dabei heraus:

(Artikel wird unterhalb weitergeführt)