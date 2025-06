Silberberger: "Wissen, dass unser Schutzschild Stöger nicht mehr da ist"

90minuten: Glück und Pech sind immer schwierig als Erklärung. Ich war verwundert, dass das passiert, weil die Mannschaft nicht wenig Routine hatte.

Silberberger: Ich sehe es so: Wir hatten viele routinierte Spieler, aber wenige, die Titel gewonnen haben. In Wattens hatte ich 2018/19 Spieler wie Florian Mader, Andreas Dober oder Ione Cabrera. Sie sammelten zusammen alleine sechs 2.-Liga-Titel, dazu noch drei Bundesliga-Titel und einen in der Regionalliga. Die sind in der heißen Phase vorangegangen. Diese Erfahrung hat uns gefehlt.

Aber warum hat es 23 Runden überragend funktioniert – und dann plötzlich nicht mehr? Ich rede mich nicht heraus, es sind einfach sehr viele Dinge auf uns eingeprasselt.

90minuten: Der ehemalige Rapid-Trainer Ernst Dokupil meinte mal: "Fußball ist ein Scheiß-Spiel".

Silberberger: Für die letzten sieben Spieltage kann ich das nur unterschreiben.

90minuten: Aber gibt es keine Indikatoren? Markus Katzer meinte im März, man habe bei Geschwindigkeit, Distanz, Anzahl an Sprints im Spätherbst Unterschiede zum Sommer festgestellt.

Silberberger: Die Daten spiegeln viel wider, aber ich verweise noch einmal auf das Spiel gegen Sturm II: 27 zu zwei Torschüssen, Endergebnis 2:3. Auch gegen Liefering waren wir klar besser. All die Daten nützen dir nichts, wenn du am Ende nicht gewinnst. Und ich finde in ihnen keine Belege, warum wir diese Spiele so verschenkt haben.