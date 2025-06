2. Liga: Torschützenkönig, und dann?

Der Slowene kam 2013 via Austria Klagenfurt nach Österreich und unterschrieb nach 14 Toren für die Kärntner in der Spielzeit 2015/16 beim FC Wacker. In Tirol machte er weiter, wo er aufgehört hatte. Die 24 Treffer brachten ihm einen Vertrag bei Nancy und den Innsbruckern über 600.000 Euro. Ihm brachte es aber sonst wenig Glück.

Nach einer Ligue-2-Saison mit nur acht Ligaeinsätzen kehrte er zum mittlerweile in der Bundesliga spielenden FC Wacker zurück, konnte ganz oben aber nicht an seine Glanzzeiten anknüpfen. Patrik Eler verdingte sich noch durchaus erfolgreich für Ried, Lustenau und Horn in der 2. Liga. 2021/22 schoss er zehn Tore für Stripfing in der Ostliga. Ist mittlerweile retour in seiner Heimat.