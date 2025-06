Amateurteams sind ein ständiges Thema im Fußball, mit verschiedensten Ansätzen. In Deutschland dürfen sie in der dritten Liga spielen, in Spanien in der zweiten. Italien und England setzen auf Nachwuchsmeisterschaften. Österreich erlaubt drei Amateurteams in Liga Zwa.

Allerdings unterhält der Red-Bull-Konzern mit Liefering einen Kooperationsverein zwischen Akademie und Red Bull Salzburg. Das ist von den Ligabestimmungen her in Ordnung.

Macht also vier Mannschaften, bei denen – bei letzteren beiden mit Beschränkungen – Spieler verschoben werden können.

Damit müssen die anderen Vereine umgehen lernen. Schließlich hat eine zweite Liga eben ein gewisses Niveau, und Akademiespieler der größten Klubs des Landes oder auch Spieler mit deutlich mehr Potenzial können den Wettbewerb verzerren.

So kann es sein, dass ein Abstiegskandidat das Hinspiel im Herbst gewinnt, in der heißen Phase des Abstiegskampfs dann aber auch einmal Bundesligaspieler auflaufen. Doch wie bewerten die betroffenen Vereine diese Situation tatsächlich?