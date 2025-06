Seit dem 16. Mai hat Admira Wacker die Gewissheit: Die Südstädter müssen auch in der Saison 2025/26 in der ADMIRAL 2. Liga antreten.

Nach einem 0:1 beim FC Liefering und gleichzeitigem Auswärtssieg von Aufstiegskontrahent SV Ried wurden die Maria Enzersdorfer endgültig auf Rang zwei verwiesen und mussten alle Aufstiegsträume begraben.

Doch dabei sah es im Lager der Niederösterreicher lange nach einer Rückkehr ins Oberhaus nach drei Jahren aus, zumal man noch mit Beginn der Winterpause mit drei Zählern Vorsprung als Tabellenführer von der Spitze lachte. Wie konnte es also zu einem derartigen Leistungsabfall kommen, der schlussendlich zum Fehlschlag der Mission Aufstieg geführt hat?

Und welche Maßnahmen hat man im Lager der Admira bereits getroffen, welche könnten noch folgen? 90minuten hat sich wenige Wochen nach dem Ende der LigaZwa-Saison auf Spurensuche begeben und gibt einen Ausblick auf die kommende Saison der Südstädter.

Von ersten Warnzeichen bis zum Unvermeidbaren

Blickt man zurück auf den angesprochenen Beginn der Winterpause, so hätte diese aus Sicht der Admira kaum besser beginnen können. Mit einem 4:3-Erfolg in Kapfenberg nahm man einen beruhigenden Vorsprung auf Ried mit ins Frühjahr, in dem man nach erfolgreichem Start gegen die Vienna in weiterer Folge beinahe den ersten Bauchfleck hinlegte.

Gegen Underdog und Tabellenschlusslicht Lafnitz kam man in der Fremde nicht über ein 1:1-Remis hinaus, was sich rückblickend als erstes Warnzeichen für die Frühjahrssaison entpuppen sollte. Denn spätestens mit dem 2:2-Heimremis gegen Stripfing wurde ein Problem deutlich, dass in der Herbstsaison einst die große Stärke war: Enge Schnittpartien für sich entscheiden.