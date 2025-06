Zweitvertretungen in der 2. Liga: Es ist eh schon alles wurscht

Dann eben ohne Beschränkung

Denn je näher man der nationalen Spitze kommt, desto enger wird es klarerweise. Jene Klubs, die es nicht schaffen, einen Haufen noch so talentierter U22-Kicker hinter sich zu lassen – haben die dann wirklich etwas in der zweiten Leistungsstufe verloren?

Wenn am Ende statt derzeit viereinhalb Zweit- und Kooperationsvereine eben sechs Amateurteams antreten, so what? Realistischerweise werden zu den vier Bekannten auch nur der LASK oder - Stand heute - der WAC so weit sein, so gute, zweite Profiteams zu stellen.

An wirtschaftlichen Umständen oder der 16er-Liga wird sich eben nichts ändern. Wer von der guten alten Fußballzeit träumt, muss eben hoffen, dass die ganzen Traditionsklubs irgendwann wieder so gut dazustehen, dass sie zumindest zweitklassig spielen können.