Nemeth im Nationalteam? "Wäre unglaublich, wenn das passiert"

90minuten: Die aktuelle Saison hast du als Innenverteidiger Nummer vier und damit immer noch auf der Bank begonnen. Was waren im Sommer deine Erwartungen für die ersten Monate?

Nemeth: Ich habe die Situation so angenommen. Hätte ich andere Ansprüche gehabt, müsste ich mich selbst hinterfragen. Trotzdem habe ich natürlich versucht, im Training alles zu geben und mich bereitzuhalten. Leider hat sich ein Teamkollege verletzt, so bin ich in die Mannschaft gerückt.

90minuten: Ende November hast du einen Stammplatz übernommen. Du hast schon angesprochen, dass du das Thema Fitness damals noch im Hinterkopf hattest. Warst du vor dem Spiel - damals auch gegen Borussia Mönchengladbach - besonders nervös?

Nemeth: Ja, das würde ich schon sagen. Das letzte Bundesligaspiel war lange her, ich habe versucht, mit einfachen Aktionen hineinzufinden und sicher zu spielen. Zum Glück hatte ich zu Beginn einige Szenen, die einfach zu lösen waren. Ganz zufrieden war ich im Nachhinein nicht, inzwischen habe ich aber viel davon aufgearbeitet.

90minuten: Seit Sommer habt ihr mit Alexander Blessin einen neuen Trainer, Fabian Hürzeler hat Brighton & Hove Albion in der Premier League übernommen. Hatte das direkte Auswirkungen auf dich?

Nemeth: Wir schauen regelmäßig Videos an und trainieren viel individuell. Wir stehen in einem sehr guten Austausch, ich kann immer fragen, was ich in bestimmten Situationen besser machen muss. Meiner Entwicklung hat das extrem geholfen.

90minuten: Die Arbeit an deiner defensiven Positionierung hast du schon erwähnt. In welchen Bereichen bist du zufrieden mit deiner Entwicklung über die letzten Monate?

Nemeth: Da würde ich mein Defensivverhalten nennen. Darauf legen wir das größte Augenmerk: Wann schiebe ich heraus? Wann lasse ich mich fallen? Da habe ich mich schon verbessert, Potenzial gibt es aber immer noch. Ich habe immer sehr erfahrene Mitspieler neben mir, die mich dabei auch unterstützen.