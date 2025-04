Marco Friedl: Warum er Rangnick nicht mehr böse ist

90minuten: Mit Marco Grüll und Romano Schmid sind zwei weitere Österreicher im Werder-Kader. Am Anfang deiner Zeit war Zlatko Junuzovic auch noch in Bremen. Wie wertvoll ist das für dich?

Friedl: Über die Jahre sind Spieler gekommen und gegangen. Es ist schön, Österreicher vor Ort zu haben. Wir verstehen uns einfach untereinander gut. Wir verbringen viel Zeit miteinander. Es ist schön, Spieler um dich herum zu haben, die du über Jahre kennst. Dann funktioniert es besser. Du kannst über viele Dinge sprechen. Ich freue mich, dass beide Teil der Mannschaft sind.

90minuten: Seit knapp drei Jahren bist du in Bremen Kapitän. Du giltst als jemand, der auch einmal öffentlich Kritik übt. Marco Grüll hat im Jänner zu mir gesagt: "Er spricht Dinge klar an, ist aber nicht der Lauteste." (Marco Grüll im Interview >>>) Wie siehst du deine Rolle?

Friedl: Das stimmt, was er gesagt hat. Im Mannschaftsrat sind Jungs, die viel Erfahrung und viel erlebt haben. Wir teilen uns die Aufgaben gut auf. In den ersten Jahren musste ich erst einmal in die Rolle hineinwachsen, mich in die Abläufe einfinden. Ich versuche, die wichtigen Dinge klar anzusprechen. Mittlerweile habe ich mehr Erfahrung. Über die Jahre trage ich mehr Verantwortung und kommuniziere schon sehr viel.

90minuten: Du bist jemand, der auch einmal öffentlich Dinge klar anspricht. Von anderen Spielern hört man immer öfter Stehsätze. Was sagst du zu dieser Entwicklung?

Friedl: Das ist über die letzten Jahre mehr geworden. Viele Spieler sagen nur Dinge, die keine Probleme machen, da sie von der Öffentlichkeit schnell aufgegriffen werden und oft größer dargestellt werden als sie sind. Das begleitet dich dann oft über Wochen. Trotzdem bin ich jemand, der weiterhin offen in die Gespräche geht. Wenn ich das Gefühl habe, dass es angebracht ist, dass Themen öffentlich diskutiert werden, dann mache ich das auch. Das kommt in einem Jahr immer wieder vor, dass es Phasen gibt, wo es nicht läuft oder du im ersten Moment nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommst. Dann spreche ich es in meiner Rolle an, denke dabei aber daran, dass das Wohl des Vereins und der Mannschaft im Vordergrund steht.