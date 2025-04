Greiml blüht in Holland auf: "Ein bisschen wie Rapid"

Am kommenden Sonntag wartet nun das Rückspiel in Amsterdam. Ajax hat seit der überraschenden Niederlage in Breda nur mehr ein Liga-Spiel verloren und ist mittlerweile überlegener Tabellenführer.

"Ajax hatte sich damals noch nicht richtig gefunden gehabt, aber ich glaube, dass sie jetzt zurecht auf dem ersten Platz stehen. Also es wird sicher nicht einfach werden. Aber wir und AZ Alkmaar sind die einzigen Mannschaften, die Ajax in dieser Saison geschlagen haben. Vielleicht schaffen wir das ein zweites Mal auch noch", brennt Greiml auf das Highlight vor über 50.000 Menschen in der Johan Cruijff ArenA.

Noch immer ein knallharter Verteidiger

Für den Horner ist die Partie in Amsterdam auch deshalb eine besondere, weil sie sein Comeback auf dem grünen Rasen nach über einem Monat Wartezeit bedeutet. Im Liga-Spiel gegen Sparta Rotterdam Anfang März sah Greiml nach einem gefährlichen Einstieg Rot und wurde für zwei Spiele gesperrt, dazwischen kam die Länderspielpause. "Jetzt freue ich mich darauf, dass ich endlich wieder spielen kann."

Für dieses Foul fasste Greiml eine Zwei-Spiele-Sperre aus (VIDEO):