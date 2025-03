Deutschland-Legionär Schuster: Im Sommer zurück nach (ganz) oben?

Holstein Kiel II spielt in der viertklassigen Regionalliga Nord um den Klassenerhalt, die sportliche Herausforderung ist sofort groß. "Wir haben viele junge, ambitionierte Spieler im Team. Wie bei jeder jungen Mannschaft passieren natürlich auch Fehler - das gehört in einem Entwicklungsprozess dazu. Jetzt, wo es im Abstiegskampf immer enger wird, ist es wichtig, alles daran zu setzen, Fehler zu vermeiden. Da kann ich meine Erfahrung jetzt einbringen und der Mannschaft so im Abstiegskampf hoffentlich helfen."

Dass er derzeit als einer der erfahreneren Spieler im Kader plötzlich eine Führungsrolle übernehmen muss, stört ihn nicht: "Mir tut das gut. Ich übernehme gerne Verantwortung und wenn ich anderen helfen kann, freut mich das." Auch mit dem zweiten österreichische Kiel-Legionär Benedikt Pichler stand er schon auf dem Platz, der Stürmer half nach einer Verletzung bei der zweiten Mannschaft aus.

Ab Sommer bei den Profis oder in Österreich?

Ambitionen nach oben hat Schuster - trotz vieler Herausforderungen in den letzten Jahren - immer noch: "Ich bin immer noch ein relativ junger Spieler, will mich stetig verbessern und weiter an mir arbeiten. Deswegen war Kiel eine tolle Option, weil ich jetzt wieder in einen Rhythmus komme."

Laut 'Transfermarkt.at' läuft der Vertrag bei den Norddeutschen vorerst nur für ein halbes Jahr, bis Sommer 2025. Wie es danach weitergeht, ist noch offen. Eine Rückkehr nach Österreich ist nicht ausgeschlossen. Schuster will seine Pläne derzeit nicht verraten, dass eine Verlängerung in Kiel für ihn infrage kommt, hört man aber heraus. Spannend ist natürlich die Perspektive innerhalb des Vereins: Je nach Ausgang des derzeit laufenden Abstiegskampfes spielt Holstein Kiel 2025/26 in der Bundesliga oder 2. Bundesliga. Der Weg zurück nach oben wäre also nicht weit.

