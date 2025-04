90minuten: Strebst du eine Unterhaus-Karriere an?

Windbichler: Mit den Badeschlapfen kann man in der Regionalliga auch nicht spielen. 90 Minuten sind 90 Minuten. Hin und wieder muss man sprinten. Ich bin einer, der wenn er etwas macht, voll macht, damit ich jungen Spielern imponiere, sie inspiriere und denen ein Vorbild bin. Und das kann ich nicht mehr sein.

90minuten: Bis zum Transfer zur Wiener Austria kann man deinen Karriereweg als "unspektakulär" bezeichnen. Darauf folgte der Wechsel zu Ulsan Hyundai nach Südkorea. Wie das?

Windbichler: Zu dem Zeitpunkt hat ein koreanischer Spielerberater in Kombination mit einem deutschen Anwalt koreanische Spieler in den deutschen Markt gebracht (z.B. Hee-Chan Hwang). Und dann haben sie die Idee gehabt, dass sie’s umdrehen. Doch welcher Deutsche geht nach Korea? Dann sind sie nach Österreich gegangen. Sie dürften ein Spiel von mir gesehen haben, in dem ich überzeugt habe. Aber ich wollte in Europa meine nächsten Schritte machen. Nach eineinhalb Jahren Austria Wien hat der Koreaner wieder angerufen und mich an einem Punkt erwischt, wo ich wollte.

90minuten: Danach warst du zwei Monate in der 2. dänischen Liga. Mit dem anschließenden Wechsel nach Australien hast du dir dann die Bezeichnung "Weltenbummler" verdient … Wie kam’s dazu?

Windbichler: Wir haben mit Ulsan in der asiatischen Champions League schon in der Gruppenphase in Melbourne gespielt. Ich habe in Melbourne ein Tor geköpfelt und gut gespielt. Daheim haben wir gegen Melbourne 6:2 gewonnen – dadurch war mein Name schon ein Begriff. Ich habe noch weitere Angebote aus Australien gehabt. Es war nicht schwierig, mich für Melbourne City zu entscheiden, weil sie Teil der City Group mit New York und Manchester sind. Ich hoffte, dass sie mich später vielleicht nach New York schicken.

90minuten: Aber zuvor stand ja ein Wechsel zu Rapid im Raum ...

Windbichler: Mündlich waren sich schon alle einig, aber es hat geheißen, dass Rapid noch einen Innenverteidiger los werden muss, um eine Budgetlücke für mich zu öffnen. Währenddessen ist das Angebot von Melbourne gekommen, bei dem ich nur noch unterschreiben musste. Zum einen mochte ich das nicht, dass die sich so lange Zeit lassen, zum anderen war Australien auch irgendwo ein Wunsch von mir. Hätte ich keine Austria-Vergangenheit gehabt, wäre es bei Rapid vielleicht schneller gegangen, weil mich Trainer Kühbauer unbedingt wollte.