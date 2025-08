Mwene: "Aus Österreich kommend gibt es in der Bundesliga Nachholbedarf"

90minuten: Du hast niederländische Pokal- und Supercupsiege in der Vita, aber keinen Meistertitel. Du bist jetzt 31 Jahre alt. Kannst du dir vorstellen, es deinem Ex-Kollegen Karim Onisiwo gleichzumachen und vielleicht in einem kleineren Land Meister zu werden?

Mwene: Das war schon damals der Grund, zu PSV zu gehen, letztlich hat es nicht geklappt und wir sind "nur" zweimal Zweiter geworden. Diese Erfahrung, um Meistertitel mitzuspielen, hat mir aber viel gebracht. Du willst als Fußballer immer das Bestmögliche erreichen, und das ist hier in der Bundesliga natürlich schwieriger. Wir hatten jetzt eine gute Saison, arbeiten im Trainingslager hart daran, ein paar Sachen noch weiter zu verbessern. Dann wird man sehen, wofür es am Ende reicht.

90minuten: Der Name Onisiwo ist gefallen, du bist beim FSV, dazu kommen aktuell Nikolas Veratschnig und Konstantin Schopp. Warum passt Mainz und rot-weiß-rot so gut - weil man als Österreicher da so gut David gegen Goliath spielen kann?

Mwene: Wahrscheinlich scouten sie viel in Österreich. Aber man lebt sich auch schneller ein, wenn schon jemand aus dem eigenen Heimatland da ist. Wir waren jetzt auch in Österreich auf Trainingslager. Vielleicht sind es all diese kleinen Verbindungen, die dafür sorgen.

Und wir (in Österreich, Anm.) haben auch einen Riesenschritt nach vorn gemacht, vor allem was die Nachwuchsarbeit betrifft. Es kommen immer mehr Talente, die auch schon früher den Schritt in größere Ligen im Ausland machen. Vorbilder sind vielleicht Belgien und die Niederlande, die sogar in die Weltspitze vorstoßen. Wir haben aktuell einfach eine gute Phase, auch hinsichtlich des Nationalteams.