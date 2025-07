Canadi: "Bin in den Medien sehr negativ dargestellt worden"

90minuten: Wenn wir auf diese Zeit bei Rapid zurück blicken, was macht es mit Ihnen, dass der Verein heute auch nicht unbedingt besser da steht?

Canadi: Mit mir macht das gar nichts. Es war vor, mit und nach mir nicht wirklich besser - das ist schade, weil ich wünsche dem Verein alles Gute. Ich kam damals auch, um Titel zu gewinnen und war da vielleicht ein bisschen zu forsch, dominant, jung und auch stolz.

90minuten: Rapid und auch Altach wechseln mit den Trainern auch oft Spielideen. Vielleicht können Sie uns einen Einblick geben, wie ein Kader darauf reagiert.

Canadi: Es nicht nur an uns Trainern, sondern auch an der Mannschaft. Wenn man zu Red Bull Salzburg geht, weiß man, welche Philosophie verlangt wird. Dahingehend suchen sie den Trainer aus. Ich bin auch ein Trainer, der gerne nach vorne spielt. Aber das muss man entwickeln. In Altach habe ich beispielsweise zuerst die Defensive stabilisiert und war dann Erster, als ich nach Hütteldorf gegangen bin. Stimmt die Organisation, arbeitet man an der Offensive. Das habe ich auch bei Rapid versucht, aber für eine Viererkette hatten wir zu langsame Innenverteidiger und keine Flügelspieler. Ich habe dann auf eine Dreierkette umgestellt, damit wir mehr Sicherheit haben - man muss sich danach richten, was die Mannschaft kann, hat oder bietet.

Und es spielen eben viele Details mit rein, auch Charakter und Mentalität der Mannschaft. Für derartige Dinge braucht es Veränderungen und im jeweiligen Verein auch den Willen und das Durchhaltevermögen. Was nicht passieren darf, ist, dass es im Verein zu viel um Politik geht; sich also der CEO ins Sportliche einmischt oder umgekehrt. Und was man am Ende nicht vergessen darf: Es ist immer leichter, eine erfolgreiche Mannschaft Richtung Spitze zu führen als sie dort zu halten.

90minuten: Sind Sie mit Fußballösterreich versöhnt?

Canadi: Heute habe ich kein Problem mehr damit. Leider war damals das Verhalten mir und meiner Familie gegenüber alles andere als in Ordnung, in den Medien bin ich sehr negativ dargestellt worden - das wollte ich auch schon lange einmal in österreichischen Medien sagen. Ich weiß, dass ich ein guter Mensch bin, ich kommuniziere offen und ehrlich. Sie werden keine G'schichtn über mich finden, wenn man meine ehemaligen Spieler fragt, werden die sagen, dass sie gerne mit mir zusammen arbeiten.

90minuten: Welche Ziele verfolgen Sie, mit 55 eigentlich im besten "Traineralter"?

Canadi: Natürlich geht es am Ende um Erfolg und klar, wenn ich erfolgreich bin, steigert das auch meinen Marktwert. Ich stecke mir immer die höchstmöglichen Ziele und will trainieren, wo ich mich wohl fühle; das ist mir schon wichtig und darum habe ich hier verlängert. Europacup zu spielen war aber schon toll, wo, ist mir egal. Ich kann mir auch vorstellen, wieder in Österreich zu arbeiten. Schauen wir, was kommt.

90minuten: Wir danken für das Gespräch!