Im Dezember 2024 hat Thierry Fidjeu-Tazemeta sein letztes Pflichtspiel im BVB-Nachwuchs absolviert, seitdem wird der Offensivspieler von einer nicht näher bekannten Verletzung außer Gefecht gesetzt. Es ist dementsprechend still um eines der größten österreichischen Talente geworden.

Am Talent des 17-Jährigen gibt es keinen Zweifel, auch in der Vorsaison hat Fidjeu-Tazemeta verlässlich neun Scorerpunkte in elf Spielen für die Dortmunder U19 gesammelt, zudem hat er fünf Spiele in der Youth League absolviert.

Sollte er demnächst wieder fit sein, könnte sich beim BVB in der Saison 2025/26 eine interessante Gelegenheit ergeben: Die zweite Mannschaft ist aus der 3. Liga abgestiegen, die sportliche Leitung muss sich folglich Gedanken darüber machen, wo ihre Talente in den nächsten Monaten am besten aufgehoben sind. Vielleicht rückt Fidjeu-Tazemeta so - wie sein bisheriger U19-Trainer Mike Tullberg - schon ein Stück früher in die U23 auf, um erste Erfahrungen im Erwachsenenfußball zu sammeln. Stand jetzt läuft sein Vertrag bis 2026, in der kommenden Spielzeit steht also jedenfalls eine Zukunftsentscheidung an.