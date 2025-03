Wo sind unsere Linksverteidiger hin?

"Links offensiv tun wir uns leichter, defensiv fängt es an, schwierig zu werden", bestätigt Kogler. Oder, wie es Altachs Roland Kirchler auf den Punkt bringt: "Jeder Zwölfjährige will immer im Zentrum spielen, als Sechser oder Zehner, jeder will den Ball am Fuß haben, keiner will mehr die Seite auf und ab rennen." Die Altacher schulen aktuell mit Erkin Yalcin einen jungen "Zehner" zum Linksverteidiger um.

Manuel Ortlechner berichtet ebenfalls, dass die Knirpse weiter vorne anfangen. Das sorgt in weiterer Folge für Probleme, wie Christian Gratzei berichtet: "Nach vorne attackieren können schon sehr viele, aber wenn es um das Fallenlassen geht, darum, Schnittstellen zu schließen oder wie ich mich im Eins-gegen-Eins umdrehe, wird es knapp."

Aufstiegschancen

"Vielleicht müsste man früher beginnen, diese Position für Spieler, Eltern und Berater attraktiver zu gestalten", denkt Ortlechner laut nach. Hört man den Sportdirektoren zu, gibt es schon fast eine Jobgarantie für diese Art von "Facharbeiter", von Salzburg bis Hartberg, wie es der dortige Obmann Erich Korherr formuliert: "Wer auf den Österreicher-Topf zugreifen will, sucht immer welche."

Wenigstens ist Österreich damit alles andere als alleine. "Ich kann es jetzt hauptsächlich aus Deutschland vergleichen", so Parensen, "du bildest sehr viele zentrale Mittelfeldspieler aus. Da hast du oft Tempo-Probleme, weswegen du den Spieler eher nicht auf den Außenpositionen spielen lässt."