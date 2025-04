Veratschnig: "Ohne dieses Gefühl macht Fußball keinen Spaß"

Nikolas Veratschnig ist kein Mann vieler Worte. Aber wenn man das Kicken in Feldkirchen in Kärnten gelernt hat und am Wochenende gegen Bayern, Dortmund und Co. spielt, sprechen die Taten ohnehin für sich. Der Mainz-Legionär lief in den letzten vier Ligaspielen auf, am Samstag wartet der FC Bayern München.

Sein Werdegang könnte kaum klassischer sein. Beim Heimatklub kicken lernen, Wechsel in die Akademie eines Bundesligisten, ab der U19 auch Nachwuchs-Nationalspieler. 2021/22 folgten die ersten Einsätze bei der Kampfmannschaft des Wolfsberger AC, daraufhin war er zwei Jahre Stammspieler.

Bei einem Nachwuchsländerspiel fiel Veratschnig den Scouts auf und spricht nun im 90minuten-Interview über das Kicken vor 80.000 Menschen.

90minuten: Das Wichtigste muss man mit einem gebürtigen Kärntner schon einmal ganz am Anfang klären: Helau oder Leilei?

Nikolas Veratschnig: (lacht) Schon Helau, weil die Fastnacht hier ja viel größer ist. Bei mir zu Hause in Feldkirchen fahren vielleicht zehn Wägen beim Umzug mit und das war's.

90minuten: Vieles in Deutschland ist größer, so wie euer nächster Gegner, der FC Bayern München. Was verbindest du mit dem Klub, mit diesem Spiel?

Veratschnig: Das ist einfach ein Riesenverein. Wenn du als kleines Kind irgendwo spielen willst, dann fallen da Namen wie Bayern, Barcelona oder Real Madrid. Wir fahren am Samstag zum deutschen Rekordmeister und freuen uns sehr darauf; weil es umso schöner ist, wenn wir große Namen wie sie besiegen - was uns in der Saison schon gelungen ist.