Fällt es schwer, das Jahr positiv zu bilanzieren, Herr Ebenbauer?

90minuten: Wer sich die 2. Liga aktuell leisten kann, kann sich also nicht wehren.

Ebenbauer: Eine größere Liga führt zu weniger sportlicher Dichte. Darum sage ich ja, dass es die größte Errungenschaft ist, dass die sportliche Qualität bei der Aufstockung auf 16 Klubs nicht gelitten hat. Es würde sich auch kein Klub freuen, wenn er jetzt absteigt.

90minuten: Nach oben hin ist es so, dass man rund 10 Millionen Euro braucht, um Bundesliga zu spielen. Wenn man die letztjährigen Umsätze um das durchschnittliche Plus erweitert, schaffen diese zehn Millionen nur die Admira, die Vienna, Lustenau und der SKN.

Ebenbauer: Wir rechnen immer mit drei bis vier Mannschaften mehr als in der Liga sind. Darum gibt es den Lizenzbonus. Sprich: Für eine 16er-Liga wären 19, 20 Vereine notwendig. Auch hier gilt, dass der Kuchen nicht größer wird, von Sponsoren bis hin zu den UEFA-Zahlungen.

90minuten: In der 2. Liga ist das Format mit 16 Klubs für die Entwicklung gut, weil die Wahrscheinlichkeit, bis zur 30. Runde etwas mit dem Abstieg zu tun zu haben, ist geringer als in der Bundesliga.

Ebenbauer: Das ist auch ein Punkt, warum die 16er-Liga ja eigentlich ein gutes Format für die 2. Liga ist. Bei nur zwei Absteigern verstärkt sich dieser Effekt.

90minuten: Das wäre doch für die Bundesliga auch nicht unattraktiv, oder?

Ebenbauer: Ich bin skeptisch, weil die Budgets in der 2. Liga nicht so weit auseinandergehen wie in der Bundesliga. Es ist ein Unterschied, ob der reichste Klub (ohne Liefering, Anm.) acht, neun Millionen Umsatz hat und der ärmste 2,3 oder ob der Unterschied von über 100 bis sechs, sieben Millionen geht. Da kann man sich durchrechnen, was das für das Niveau bedeutet.

90minuten: Heidenheim hat auch deutlich weniger Geld als die Bayern.

Ebenbauer: Den Einwand lasse ich in allen Ligen außerhalb der Top-5-Ligen gelten. Ich lasse mich gerne mit Ligen vergleichen, die ähnlich groß sind wie unsere. Hypercube hat uns auch in jeder Analyse bestätigt, dass sich nur die Top-5-Ligen ein so großes Format leisten können (mit 18, 20 Klubs, Anm.). In allen kleineren Ligen muss man verdichten, um die sportliche Qualität zu erhalten. Große Ligen wie in Norwegen und Schweden sind für mich eine Ausnahme.

90minuten: Abschließend: Worauf freuen Sie sich 2026?

Ebenbauer: Ich freue mich darauf, wenn uns unser Nationalteam stolz macht. Dass wir wieder bei einer WM dabei sind, hilft nicht nur dem Fußball, sondern insgesamt der Begeisterung dem Sport gegenüber. Und dann hoffe ich, dass die Bundesliga wieder bis zum Schluss so spannend bleibt.

90minuten: Wir danken für das Gespräch!