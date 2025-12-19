xG-Werte: Chancentode und Überperformer

Was wäre wenn...?

War ein Sieg verdient, oder hätte ein Spiel eher anders ausgehen müssen? Um diese Frage im Fußball qualitativ zu beantworten, gibt es den Wert der "Expected Goals" (xG).

Was ist der xG-Wert?

Dieser Wert berechnet die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Schuss ins Tor geht - anhand des Winkels und der Distanz zum Tor, der Art des Abschlusses und des Zuspiels und vielem mehr. Jedem Schuss wird ein Wert zwischen 0 und 1 zugewiesen. Hat ein Schuss also einen xG-Wert von 0,3, ist zu erwarten, dass drei von zehn Versuchen auch tatsächlich im Tor landen.

Verliert also ein Team A mit einem xG-Wert von 2,4 gegen ein Team mit einem xG-Wert von 0,3 mit 0:1, ist davon auszugehen, dass es nicht zuletzt einfach Pech hatte.

Die Tabelle

Wie sähe die Tabelle der ADMIRAL Bundesliga aus, wenn es nach xG-Werten geht? Hier wurde jedes einzelne Spiel anhand der xG-Werte der Klubs ausgewertet und die Punkte danach vergeben, wie die Partien ausgegangen wären, wären die Chancen nach ihrer Wahrscheinlichkeit verwertet worden.