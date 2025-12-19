xG-Werte: Chancentode und Überperformer

Was wäre wenn...?
War ein Sieg verdient, oder hätte ein Spiel eher anders ausgehen müssen? Um diese Frage im Fußball qualitativ zu beantworten, gibt es den Wert der "Expected Goals" (xG).
Was ist der xG-Wert?
Dieser Wert berechnet die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Schuss ins Tor geht - anhand des Winkels und der Distanz zum Tor, der Art des Abschlusses und des Zuspiels und vielem mehr. Jedem Schuss wird ein Wert zwischen 0 und 1 zugewiesen. Hat ein Schuss also einen xG-Wert von 0,3, ist zu erwarten, dass drei von zehn Versuchen auch tatsächlich im Tor landen.
Verliert also ein Team A mit einem xG-Wert von 2,4 gegen ein Team mit einem xG-Wert von 0,3 mit 0:1, ist davon auszugehen, dass es nicht zuletzt einfach Pech hatte.
Die Tabelle
Wie sähe die Tabelle der ADMIRAL Bundesliga aus, wenn es nach xG-Werten geht? Hier wurde jedes einzelne Spiel anhand der xG-Werte der Klubs ausgewertet und die Punkte danach vergeben, wie die Partien ausgegangen wären, wären die Chancen nach ihrer Wahrscheinlichkeit verwertet worden.
Rang
Klub
xG
xGA
xPTS
1 (-)
Salzburg
34.2 (+1.8)
24.1 (−3.1)
30 (+2)
2 (+4)
Ried
27.2 (−4.2)
21.8 (+1.2)
27 (-1)
3 (+4)
Rapid
28.7 (−7.7)
24.0 (−3.0)
27 (-2)
4 (-1)
Sturm
28.5 (−1.5)
24.9 (−1.9)
27 (+1)
5 (-3)
LASK
27.2 (−3.2)
26.3 (−5.3)
25 (+4)
6 (+4)
WSG
23.7 (+0.3)
23.8 (+2.2)
23 (-2)
7 (-3)
Hartberg
24.1 (+1.9)
25.4 (−3.4)
23 (+3)
8 (-3)
Austria
22.2 (+2.8)
22.9 (+3.1)
22 (+4)
9 (-)
Altach
22.0 (−4.0)
24.2 (−5.2)
22 (-1)
10 (-2)
WAC
21.1 (+3.9)
27.1 (−6.1)
20 (+4)
11 (-)
GAK
18.5 (−1.5)
23.0 (+6.0)
20 (-5)
12 (-)
BW Linz
16.7 (−1.7)
26.7 (+2.3)
16 (-5)
xG = Expected Goals, xGA = Expected Goals Against, xPTS = Expected Points
Plus und Minus in Klammer gibt die Differenz zu den tatsächlich erzielten/kassierten Toren und Punkten an. Beispiel Salzburg: 34.2 (+1,8) bedeutet, Salzburg hat einen Wert von 34.2 Expected Goals, tatsächlich aber 1,8 Tore mehr erzielt.
Ried wäre Zweiter
Die Tabelle hat einige Überraschungen zu bieten. Geht es nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung, hätte Aufsteiger SV Ried nämlich zwar nur einen Punkt mehr geholt, läge aber auf dem zweiten Tabellenplatz.
Weil nämlich nicht zuletzt der LASK eigentlich gar nicht so viele Punkte holen hätte sollen. Auch die Wiener Austria hat klar überperformt.
GAK und Blau-Weiß Linz im Pech
Ganz anders sieht es im Tabellenkeller aus, wo der GAK und Blau-Weiß Linz jeweils fünf Punkte weniger geholt haben, als statistisch vorhersehbar war.
Ebenfalls auffällig: Der SK Rapid hätte mindestens sieben Tore mehr schießen müssen, der WAC indes hat sechs Tore weniger kassiert, als es die Chancen ihrer Gegner hergegeben haben.
Die Torschützenliste
Wie sieht es bei den einzelnen Spielern aus? Das ist die Torschützenliste, wenn es nach erwartbaren Treffern der jeweiligen Kicker geht:
Rang
Spieler (Verein)
xG (Tore)
1
Elias Havel (Hartberg)
10.7 (10)
2
Petar Ratkov (Salzburg)
8.4 (9)
3
Claudy Mbuyi (Rapid)
6.4 (3)
4
Kingstone Mutandwa (Ried)
6.3 (8)
5
Edmund Baidoo (Salzburg)
6.2 (5)
6
Valentino Müller (WSG)
6.0 (8)
Maurice Malone (FAK/Sturm)
6.0 (3)
8
Moses Usor (LASK)
5.8 (6)
9
Dejan Zukic (WAC)
5.6 (6)
10
Patrick Greil (Altach)
5.3 (7)
Zwei Spieler haben vor dem Tor unterperformt - Claudy Mbuyi und Maurice Malone hätten beide Chancen für sechs Tore gehabt, haben aber nur halb so oft getroffen.
Gleichzeitig gibt es mit Otar Kiteishvili 5.0 (8), Kerim Alajbegovic 2.5 (6), Nikolai Baden-Fredriksen 1,8 (4), Simon Seidl 1,8 (4) und Sota Kitano 1,8 (4) eine Handvoll Kicker, die einige Chancen verwertet haben, aus denen Tore sehr unwahrscheinlich waren.