"Bei den Männern geht es nur noch ums Geld"

Carina Schlüter spricht mit Begeisterung über den Frauenfußball in Österreich. Gleichzeitig ist sie aber Profisportlerin durch und durch: Ihr erstes Pflichtspiel im Dress des SKN St. Pölten im Jahr 2022 gewinnen die Serienmeisterinnen klar mit 9:0. Das Rückspiel gegen die Altenmarkterinnen sogar mit 16:0. Viel zu tun hat die deutsche Keeperin damals nicht.

Derzeit überwintert das Team der 29-Jährigen auf Rang zwei. Erstmals seit 2014 könnte der Frauen-Fußballmeister nicht aus der niederösterreichischen Landeshauptstadt kommen, für Schlüter wäre es dann das erste Mal nach drei Titeln, dass sie nicht ganz oben steht: "Ich werde nicht müde, Titel zu holen und würde nie sagen, dass es besser ist, Zweite zu werden."

Im 90minuten-Gespräch zeigt sie sich selbstbewusst und scheut auch nicht vor der einen oder anderen kontroversen Aussage zum Thema Frauenfußball. Thematisch spannt sie dabei einen weiten Bogen: Es geht um sich schließende Scheren und sich öffnende Gehaltsunterschiede, um Equal Play und die Zukunft des Frauenfußballs.

Anfänge in Deutschland

Die Torfrau kommt 1996 in Minden zur Welt. Beim SV Weser Leteln spielt sie in der Jugendmannschaft. 2011 heuert sie bei Arminia Bielefeld an und wechselt 2014 zum Zweitligisten VfL Bochum. Nach einem einjährigen Intermezzo bei Herford schließt sie sich dem traditionsreichen SC Sand an.