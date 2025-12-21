Fußballteams sind fragile Gebilde, deren Erfolg trotz aller Überlegungen zu Kadertiefe und Variabilität oft davon abhängt, ob einem Spieler im entscheidenden Moment ein Licht aufgeht. Irgendjemand muss - um eine weitere Redewendung zu bemühen - die Kohlen aus dem Feuer holen.

Davon, was passiert, wenn das nicht passiert, kann aktuell der SK Rapid ein Lied singen. Dass der Hütteldorfer Einbruch just in jener Phase seinen Anfang nahm, in der Petter Nosa Dahl mit einer Muskelverletzung pausieren musste, ist wohl kein Zufall. Der Norweger war zuvor an fünf der ersten sechs Bundesliga-Saisontore beteiligt. Es ist nicht die einzige Baustelle, die Rapid seitdem beschäftigt - ihren Anteil an der Misere hat sie trotzdem.

Die Abhängigkeit von hochtalentierten Einzelkönnern ist ein zweischneidiges Schwert: Einerseits wünscht man sich zu wissen, zu welchem Spieler man schauen soll, wenn die eigene Mannschaft dringend ein Tor braucht. Andererseits kommt schnell Unbehagen auf, wenn der hoffnungsvolle Blick in Richtung Tribüne schweift, weil die Leitfigur verletzt oder gesperrt ist.

Wie abhängig sind die 12 Bundesligisten von ihren besten Offensivspielern? Wie verteilt sich die Last in der Offensive? 90minuten hat zur Winterpause nachgezählt, wer in den letzten zehn Sekunden vor einem Torerfolg die Füße im Spiel hatte.