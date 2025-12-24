Wie unleistbar wird die WM 2026 für ÖFB-Fans?

Größer, besser und so weiter: Geht es nach der FIFA, steht uns im kommenden Jahr eine Weltmeisterschaft der Superlative bevor. Die Werbetrommel wurde schon über die letzten Monate ausgiebig gerührt, mit der geschafften Qualifikation hat sich die Vorfreude auch in Österreich schlagartig verbreitet.

Stattfinden wird das Turnier - aus österreichischer Sicht - in den USA: Die Gruppenspiele steigen in Kalifornien, Texas und Missouri. Sollte der ÖFB auch in späteren Runden vertreten sein, ginge es wahrscheinlich in einer von fünf US-amerikanischen Städten weiter, Vancouver und Mexiko City sähe man nur mit Gruppenplatz drei.

Wer die weite Reise nach Übersee im Sommer antreten möchte, um Österreichs Nationalteam endlich wieder bei einer WM vor Ort anfeuern zu können, sollte am besten gestern mit dem Sparen anfangen. 90minuten hat sich angeschaut, wie teuer eine Reise wirklich werden kann.

Die Anreise

Beim letzten Fußball-Großereignis, der Europameisterschaft in Deutschland, waren rot-weiß-rote Fans mit idealen Reisebedingungen gesegnet. Das sieht im kommenden Jahr - wenig überraschend - gänzlich anders aus.

Wer in die USA einreisen möchte, braucht dafür ein ESTA-Visum. Gegen eine Gebühr von rund 35 Euro ist dieses leicht im Internet zu beschaffen, im Frühjahr waren es noch rund 20 Euro. Inwiefern die Reisebedingungen demnächst weiter verschärft werden und man künftig nach der Landung nicht nur ein Gespräch mit der Einreisebehörde führen, sondern auch seine Social Media Aktivitäten offenlegen muss, wird sich noch zeigen.

Positiv ist, dass alle drei Gruppenspiele aus Österreich ähnlich gut erreichbar sind. Mitbringen müssen wird man mangels Direktflügen vor allem viel Zeit, zwischen 14 und 19 Stunden. Die Preise bleiben zum aktuellen Zeitpunkt aber immerhin noch einigermaßen konstant - das ein oder andere Schnäppchen, gemessen an USA-Reisen, lässt sich finden.

Flugpreis-Übersicht: