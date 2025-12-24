Wie unleistbar wird die WM 2026 für ÖFB-Fans?

Größer, besser und so weiter: Geht es nach der FIFA, steht uns im kommenden Jahr eine Weltmeisterschaft der Superlative bevor. Die Werbetrommel wurde schon über die letzten Monate ausgiebig gerührt, mit der geschafften Qualifikation hat sich die Vorfreude auch in Österreich schlagartig verbreitet.
Stattfinden wird das Turnier - aus österreichischer Sicht - in den USA: Die Gruppenspiele steigen in Kalifornien, Texas und Missouri. Sollte der ÖFB auch in späteren Runden vertreten sein, ginge es wahrscheinlich in einer von fünf US-amerikanischen Städten weiter, Vancouver und Mexiko City sähe man nur mit Gruppenplatz drei.
Wer die weite Reise nach Übersee im Sommer antreten möchte, um Österreichs Nationalteam endlich wieder bei einer WM vor Ort anfeuern zu können, sollte am besten gestern mit dem Sparen anfangen. 90minuten hat sich angeschaut, wie teuer eine Reise wirklich werden kann.
Die Anreise
Beim letzten Fußball-Großereignis, der Europameisterschaft in Deutschland, waren rot-weiß-rote Fans mit idealen Reisebedingungen gesegnet. Das sieht im kommenden Jahr - wenig überraschend - gänzlich anders aus.
Wer in die USA einreisen möchte, braucht dafür ein ESTA-Visum. Gegen eine Gebühr von rund 35 Euro ist dieses leicht im Internet zu beschaffen, im Frühjahr waren es noch rund 20 Euro. Inwiefern die Reisebedingungen demnächst weiter verschärft werden und man künftig nach der Landung nicht nur ein Gespräch mit der Einreisebehörde führen, sondern auch seine Social Media Aktivitäten offenlegen muss, wird sich noch zeigen.
Positiv ist, dass alle drei Gruppenspiele aus Österreich ähnlich gut erreichbar sind. Mitbringen müssen wird man mangels Direktflügen vor allem viel Zeit, zwischen 14 und 19 Stunden. Die Preise bleiben zum aktuellen Zeitpunkt aber immerhin noch einigermaßen konstant - das ein oder andere Schnäppchen, gemessen an USA-Reisen, lässt sich finden.
Flugpreis-Übersicht:
Spielort
Spieltag (Lokalzeit)
Billigster Flug (Hin- und Rück)
Bay Area (San Francisco)
16.06.2026
578 €
Dallas / Fort Worth
22.06.2026
658 €
Kansas City
27.06.2026
778 €
Offizielle "Airline des Nationalteams der Männer" ist während der Weltmeisterschaft die AUA. Auf 90minuten-Anfrage erklärt eine Sprecherin, dass rund um die WM aktuell noch keine auffälligen Buchungseingänge verzeichnet werden. Ändern werde sich das aller Voraussicht nach spätestens im Februar, mit dem das Hauptbuchungsfenster für den Sommer startet. Die AUA ergänzt: "Die Monate Juni und Juli sind ex USA tatsächlich auch ohne WM gut nachgefragte Routen." Aufgestockt wird das bestehende Flugkontingent jedenfalls nicht, alle Flugzeuge sind fest verplant.
Zur Preisgestaltung erklären die Austrian Airlines: "Unsere Preise sind dynamisch und schwanken daher generell, da sie sich automatisch an die Marktgegebenheiten anpassen. Durch die WM sollte sich das Preisgefüge nicht drastisch verändern. Sollte punktuell durch erhöhte Nachfrage ein Kapazitätsengpass auftreten, dann können Preise natürlich steigen, was immer wieder in der Hochsaison vorkommt." Insgesamt könne es aber sogar weniger Nachfrage geben, weil andere Fluggäste die USA im WM-Zeitraum meiden - dadurch würden die Preise wiederum attraktiver werden.
Die Unterkunft
Deutlich unangenehmer stellt sich die Situation bei der Herbergssuche dar. 90minuten hat die Übernachtungspreise (Doppelbett) von jeweils 11 Hotels unterschiedlicher Preisklassen in den drei Austragungsstätten abgefragt und mit einem Zeitraum vor der WM verglichen. Schnell wird deutlich: Was Tourismusbetriebe in den USA aktuell angesichts gesunkenem Interesse verlieren, soll während dem Turnier wieder hereingeholt werden.
In der Bay Area mit den Städten San Francisco und San José ließe sich das erste Gruppenspiel gegen Jordanien für verhältnismäßig schmalen Taler verfolgen: Zwei Nächte im Motel gibt es ab 150 Euro, im Mittelsegment wären es rund 500 bis 600 Euro. An Auswahl mangelt es nicht, auch wenn die Hotels in bester Stadionnähe ausgebucht sind.
Preisentwicklung
Durchschnittliche Preissteigerung Mai vs. Juni
Bay Area (San Francisco)
63 Prozent
Dallas / Fort Worth
339 Prozent
Kansas City
257 Prozent
Mehr als ein Sparschwein schlachten muss man hingegen für einen Trip nach Dallas. Argentinien spielt hier gleich doppelt, die Messi-Mania hat dafür gesorgt, dass viele Hotels aktuell keine buchbaren Zimmer mehr anbieten. Bei jenen, die es tun, sind die Preise explodiert: Gegenüber zwei Nächten Ende Mai bezahlt man um den 22. Juni im Schnitt 339 Prozent mehr. In einem Ketten-Motel kommt man sogar auf eine absurde Steigerung von über 800 Prozent - statt 155 Euro kosten zwei Nächte 1.074 Euro. Obendrauf kommen hohe Anfahrtskosten zum Stadion.
Kurios ist, dass man mit insgesamt nur 215 Euro aussteigt, wenn man sich gleich für den ganzen Juni in einem Motel nahe Dallas einmietet. Da in diesem Fall wohl einige weitere Details zu klären wären, ist das für österreichische Reisende eher nicht zu empfehlen.
Auch das Hotel-Angebot in Kansas City ist aktuell stark reduziert. Von 56 Standorten der Marriott-Kette zeigen beispielsweise nur 11 Verfügbarkeiten an. Wer das Algerien-Spiel im Stadion verfolgen möchte, muss sich in Richtung Stadtrand orientieren und im Schnitt 257 Prozent Preissteigung hinnehmen.
Bei allen recherchierten Preisen gilt: Ausgewählt wurde der billigste Tarif für ein reguläres Doppelzimmer ohne Frühstück. Hätte man gerne eine Stornomöglichkeit, müsste man mehr Geld auf den Tisch legen.
Die Tickets
Es ist das wohl meistdiskutierte Thema rund um die Weltmeisterschaft. Theoretisch gäbe es in der günstigsten Kategorie Tickets für rund 50 Euro zu erlangen, angesichts der großen Nachfrage und der limitierten Stückzahl, ist die Chance darauf verschwindend gering. Zwischen 2.840 und 3.760 von ihnen gehen je nach Spiel an den ÖFB, der sie weiterverteilt.
Die nächsthöheren Kategorien bewegen sich bei Preisen zwischen 118 und 595 Euro, wohlgemerkt pro Person.
Spiel
Günstige Tickets
Höherpreisige Tickets
Jordanien
118 Euro
380 Euro
Argentinien
225 Euro
595 Euro
Algerien
118 Euro
450 Euro
Wer tatsächlich Tickets für welches Spiel erhält, wird per Los entschieden. Eine Anmeldung für den Ziehungsprozess ist bis 13. Jänner möglich.
Weitere Informationen gibt es hier:
Fazit
Bei der ersten Weltmeisterschaft seit 1998, die mit Österreichischer Beteiligung über die Bühne geht, wären viele Fans mit Sicherheit gerne dabei. Ob sich die Reise tatsächlich finanziell stemmen lässt, ist allerdings die viel größere Frage.
Wer ein günstiges Ticket für das Spiel gegen Jordanien ergattert und genügend Flexibilität mitbringt, könnte für eine kurze, spartanische WM-Reise mit knapp über 1.000 Euro pro Person dabei sein. Wer zu den anderen Spielen möchte, oder gerne länger in den USA verweilt, sollte am besten zwei Monatsgehälter zur Seite legen. Essen, Einkäufe und Transport wollen ja auch noch bezahlt werden.
Ein Fragezeichen steht vorerst hinter dem Angebot des ÖFB-Reisepartners Ruefa. Auf 90minuten-Anfrage erklärt das Unternehmen, dass sich WM-Angebote aktuell in Ausarbeitung befinden. Weitere Angaben könne man aktuell nicht machen. Laut Ruefa-Homepage werden die Angebote eine Übernachtung im "Mittelklassehotel" (ohne nähere Definition) und einen Linienflug beinhalten, nicht aber das Ticket oder Transfer vor Ort.
Um am Ende nicht kalt erwischt zu werden, sollte man sich also am besten rechtzeitig selbst ein Bild der unübersichtlichen Lage machen.