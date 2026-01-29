Elias Havel: "Hatte noch keinen Kontakt mit Didi Kühbauer"

"So eine Rakete haben wir auch noch nie gehabt", lacht Hartberg-Obmann Erich Korherr. Dann wird der Steirer eine Spur ernster und merkt an, die Qualitäten seines besten Goalgetters in Zukunft wohl kaum ersetzen zu können.

Elias Havel musste einige Jahre auf seinen Durchbruch warten, ist jetzt aber die heißeste Aktie im Kader der Steirer. Mit 10 Toren führt der 22-Jährige die Scorerliste der Bundesliga an, an 58 Prozent aller Hartberg-Treffer war er als Vollstrecker, Assist- oder Pre-Assistgeber beteiligt.

Dass Havel eigentlich nur auf Leihbasis für den TSV spielt und offiziell noch dem LASK gehört, ist inzwischen nur noch auf dem Papier relevant. Wie Korherr im Gespräch mit 90minuten erklärt, ist mit den Linzern bereits offen abgesprochen, dass eine vereinbarte Kaufoption im sechsstelligen Bereich gezogen wird. Diese sei für Hartberg zwar eine finanzielle Herausforderung, aber stemmbar. Ernsthafte Bemühungen des LASK, die Option abzulösen, habe es nicht gegeben.

Wie sieht der Stürmer seine Entwicklung selbst? Im 90minuten-Interview steht er Rede und Antwort.

90minuten: Bis zur Ligateilung stehen noch fünf Runden auf dem Spielplan. Vier eurer Gegner liegen in der Tabelle hinter euch. Wie fest kann man euch schon für die Meistergruppe einplanen?

Elias Havel: Wir sind schon sehr zufrieden mit der Hinrunde, aber sicher sein können wir uns nicht. Die Abstände um uns herum sind nicht groß, wir dürfen nicht nachlassen, sondern müssen wahrscheinlich noch einmal eine Schippe drauflegen.

90minuten: Im Gegensatz zu einigen Konkurrenten muss Hartberg nicht unbedingt Form aufbauen, sondern die gute Verfassung aus der Hinrunde konservieren. Wie soll das gelingen?

Havel: Nach drei Testspiel-Siegen können wir schon zufrieden sein. Das erste Spiel gegen Rapid gleich zu Beginn ist wichtig, ich habe sie aus der Hinrunde sehr stark in Erinnerung. Für sie ist es auch ein Heimspiel, das wird nicht leicht. Wir müssen ans Maximum gehen, um etwas mitnehmen zu können.

90minuten: Rapid hat in der Winterpause einen neuen Trainer gefunden. Habt ihr schon besprochen, worauf ihr euch einstellen müsst?

Havel: Vom neuen Trainer habe ich gehört. Er spielt gerne im 4-3-3, viel mehr weiß ich nicht. Alles andere besprechen wir erst in den Tagen vor dem Spiel.