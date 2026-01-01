Bundesliga: Transferliste Winter 2025/26

Es ist wieder Transferzeit in der ADMIRAL Bundesliga!

Bis zum 6. Februar 2026, um 17 Uhr, können die Vereine aus Österreichs höchster Spielklasse neue Spieler verpflichten. Wie lange Spieler in andere Länder wechseln können, hängt von den jeweiligen Deadline Days ab - in den großen Ligen ist das der 2. oder 3. Februar.

Hier halten wir dich mit allen fixen Transfers und Gerüchten auf dem Laufenden.