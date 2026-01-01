Bundesliga: Transferliste Winter 2025/26

Es ist wieder Transferzeit in der ADMIRAL Bundesliga!
Bis zum 6. Februar 2026, um 17 Uhr, können die Vereine aus Österreichs höchster Spielklasse neue Spieler verpflichten. Wie lange Spieler in andere Länder wechseln können, hängt von den jeweiligen Deadline Days ab - in den großen Ligen ist das der 2. oder 3. Februar.
Hier halten wir dich mit allen fixen Transfers und Gerüchten auf dem Laufenden.
FC RED BULL SALZBURG
Zugänge: Keine
Abgänge: Keine
Mögliche Zugänge: Luka Mikulic (HSK Posusje/BIH), Sergio Martinez (Racing Santander/ESP), Milan Vukotic (Partizan/SRB), Gady Beyuku (Modena/ITA)
Mögliche Abgänge: Moussa Yeo (West Ham United/ENG)
SK STURM GRAZ
Zugänge: Jusuf Gazibegovic (Leihe, Köln/GER)
Abgänge: Oliver Christensen (Leih-Ende, Fiorentina/ITA)
Mögliche Zugänge: Emirhan Acar (Bandirma/TUR), Viktor Djukanovic (Dunajska Streda/SVK)
Mögliche Abgänge: Keine
LASK
Zugänge: Yanis Traun (Kalsdorf)
Abgänge: Keine
Mögliche Zugänge: Keine
Mögliche Abgänge: Keine
SK RAPID
Zugänge: Keine
Abgänge: Keine
Mögliche Zugänge: Nikolas Polster (WAC), Erik Botheim (Malmö FF/SWE)
Mögliche Abgänge: Keine
WOLFSBERGER AC
Zugänge: Keine
Abgänge: Keine
Mögliche Zugänge: Keine
Mögliche Abgänge: Chibuike Nwaiwu (PSG, Marseille, Lens, Lille, Leverkusen), Nikolas Polster (Brentford, Brighton, Rapid)
TSV HARTBERG
Zugänge: Elias Scherf (Leih-Ende, Stripfing)
Abgänge: Keine
Mögliche Zugänge: Keine
Mögliche Abgänge: Keine
FK AUSTRIA WIEN
Zugänge: Wilhelm Vorsager (Stripfing), Abdoulaye Kante, Clauvis Etienne Carvalho (beide Leih-Ende, Stripfing)
Abgänge: Keine
Mögliche Zugänge: Moritz Wels (Leih-Ende, WSG Tirol)
Mögliche Abgänge: Keine
SV Ried
Zugänge: Keine
Abgänge: Keine
Mögliche Zugänge: Botond Szeker (Gloggnitz), Ben Leitenstofer (Seekirchen)
Mögliche Abgänge: Keine
SCR ALTACH
Zugänge: Keine
Abgänge: Keine
Mögliche Zugänge: Hamza Hamidou (Colombe Sportive/CAM)
Mögliche Abgänge: Keine
WSG TIROL
Zugänge: Keine
Abgänge: Keine
Mögliche Zugänge: Keine
Mögliche Abgänge: Moritz Wels (Leih-Ende, Austria Wien)
GAK
Zugänge: Keine
Abgänge: Keine
Mögliche Zugänge: Keine
Mögliche Abgänge: Keine
FC BLAU-WEIß LINZ
Zugänge: Keine
Abgänge: Keine
Mögliche Zugänge: Keine
Mögliche Abgänge: Keine