Bundesliga: Transferliste Winter 2025/26
Bundesliga: Transferliste Winter 2025/26

01.01.26 23:43 Uhr

Alle Transfers und Gerüchte zur ADMIRAL Bundesliga:

Es ist wieder Transferzeit in der ADMIRAL Bundesliga!

Bis zum 6. Februar 2026, um 17 Uhr, können die Vereine aus Österreichs höchster Spielklasse neue Spieler verpflichten. Wie lange Spieler in andere Länder wechseln können, hängt von den jeweiligen Deadline Days ab - in den großen Ligen ist das der 2. oder 3. Februar.

Hier halten wir dich mit allen fixen Transfers und Gerüchten auf dem Laufenden.

FC RED BULL SALZBURG

Zugänge: Keine

Abgänge: Keine

Mögliche Zugänge: Luka Mikulic (HSK Posusje/BIH), Sergio Martinez (Racing Santander/ESP), Milan Vukotic (Partizan/SRB), Gady Beyuku (Modena/ITA)

Mögliche Abgänge: Moussa Yeo (West Ham United/ENG)

SK STURM GRAZ

Zugänge: Jusuf Gazibegovic (Leihe, Köln/GER)

Abgänge: Oliver Christensen (Leih-Ende, Fiorentina/ITA)

Mögliche Zugänge: Emirhan Acar (Bandirma/TUR), Viktor Djukanovic (Dunajska Streda/SVK)

Mögliche Abgänge: Keine

LASK

Zugänge: Yanis Traun (Kalsdorf)

Abgänge: Keine

Mögliche Zugänge: Keine

Mögliche Abgänge: Keine

SK RAPID

Zugänge: Keine

Abgänge: Keine

Mögliche Zugänge: Nikolas Polster (WAC), Erik Botheim (Malmö FF/SWE)

Mögliche Abgänge: Keine

WOLFSBERGER AC

Zugänge: Keine

Abgänge: Keine

Mögliche Zugänge: Keine

Mögliche Abgänge: Chibuike Nwaiwu (PSG, Marseille, Lens, Lille, Leverkusen), Nikolas Polster (Brentford, Brighton, Rapid)

TSV HARTBERG

Zugänge: Elias Scherf (Leih-Ende, Stripfing)

Abgänge: Keine

Mögliche Zugänge: Keine

Mögliche Abgänge: Keine

FK AUSTRIA WIEN

Zugänge: Wilhelm Vorsager (Stripfing), Abdoulaye Kante, Clauvis Etienne Carvalho (beide Leih-Ende, Stripfing)

Abgänge: Keine

Mögliche Zugänge: Moritz Wels (Leih-Ende, WSG Tirol)

Mögliche Abgänge: Keine

SV Ried

Zugänge: Keine

Abgänge: Keine

Mögliche Zugänge: Botond Szeker (Gloggnitz), Ben Leitenstofer (Seekirchen)

Mögliche Abgänge: Keine

SCR ALTACH

Zugänge: Keine

Abgänge: Keine

Mögliche Zugänge: Hamza Hamidou (Colombe Sportive/CAM)

Mögliche Abgänge: Keine

WSG TIROL

Zugänge: Keine

Abgänge: Keine

Mögliche Zugänge: Keine

Mögliche Abgänge: Moritz Wels (Leih-Ende, Austria Wien)

GAK

Zugänge: Keine

Abgänge: Keine

Mögliche Zugänge: Keine

Mögliche Abgänge: Keine

FC BLAU-WEIß LINZ

Zugänge: Keine

Abgänge: Keine

Mögliche Zugänge: Keine

Mögliche Abgänge: Keine

