Blau-Weiß Linz auf Torwartsuche: Wenn es im Fußball grausam läuft

Als Tabellenletzer in der Bundesliga gibt es in der Winterpause so manches, das man nicht braucht. Verletzungen, insbesondere von Stammspielern, stehen weit oben auf der Liste. Wenn es den Torwart trifft, der ohnehin nur für eine Saison ausgeliehen ist, wird es für alle Beteiligten richtig bitter.

Im Testspiel gegen den FC Zlin wurde Viktor Baier ein eigentlich harmloser Richtungswechsel zum Verhängnis, dem die Achillessehne des jungen Tschechen nicht standhielt. Im Türkei-Trainingslager von Blau-Weiß Linz lag der Fokus zunächst darauf, den 21-Jährigen aufzurichten.

"Ein hartes Gespräch"

Nach der Rückkehr aus dem Krankenhaus ins Teamhotel nahm ihn Sportdirektor Christoph Schößwendter in Empfang: "Am Anfang war er extrem niedergeschlagen. Die Verletzung ist vor allem für einen Tormann mit einer langen Ausfallzeit verbunden."

Mit Stammverein Viktoria Pilsen wurden organisatorische Themen abgewickelt und die Rückreise für den Folgetag organisiert.

"Es ist ein hartes Gespräch, wenn ein junger Bursche vor dir sitzt und mit den Tränen kämpft. Zusammen mit der Mannschaft hat er es dann aber schon wieder geschafft, die Perspektive zu drehen. Im Lauf des Abends war er wieder soweit, ein bisschen lachen zu können", erinnert sich Schößwendter.

Back to Business

Während Baier am Sonntagmorgen retour nach Tschechien flog, wurden in Belek die Köpfe zusammengesteckt. Für Schößwendter - gemeinsam mit Cheftrainer Michael Köllner, Torwarttrainer Christoph Eglseer und Scout Daniel Rosza - galt es, das Wunschprofil für einen Ersatzmann zu erstellen.