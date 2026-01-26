Katzer optimistisch: "Überzeugt, dass der Erfolg kommt"

Am 1. Jänner 2023 trat Markus Katzer den Posten als Geschäftsführer Sport beim SK Rapid an. Es ist neben dem Trainerposten bei den Hütteldorfern einer der schwierigsten Jobs im heimischen Fußball.

Denn der letzte Titel liegt bekanntlich schon so lange zurück. Wie lange? Bei Rapid II ist mit Kenny Nzogang mittlerweile ein Spieler gelistet, der kurz nach dem Meistertitel 2008 geboren ist. Manche Fans kennen Meisterfeiern nur vom Hörensagen. Entsprechend groß ist der Erfolgshunger im gesamten Klub.

Bemisst man Erfolg nur an Titeln, müsste eigentlich schon Katzers Stuhl wackeln. Auf der Habenseite steht beispielsweise die Rückkehr in die Europacup-Hauptrunde 2024/25 inklusive Conference League-Viertelfinale. Wirtschaftlich spülten Jansson und Sangaré Millionen in die Kassen. Auf der anderen Seite stehen mittlerweile drei Trainerentlassungen. Zuerst ging Barisic, dann sein Nachfolger Robert Klauß. Der im Sommer gekommene Peter Stöger ist ebenfalls schon wieder Geschichte. Dazwischen wirkte Stefan Kulovits interimistisch.

Viel wichtiger ist aber bei Rapid die innere Entwicklung. Das Loslösen von festgefahrenen Strukturen, das Ankommen im 21. Jahrhundert. Hierbei sieht sich Katzer auf einem guten Weg, wie er beim Mediaday zum Auftakt der Rückrunde gegenüber 90minuten im Exklusivinterview betont.

90minuten: Der Herbst war wieder einmal aufregend. Wie haben Sie ihn erlebt?

Markus Katzer: Die letzten zwei, drei Monate des Herbstes waren einfach mühsam, weil wir keine guten Ergebnisse hatten, sowie die Entwicklung von Spielern und Mannschaft nicht gepasst hat. Dabei greift das eine ins andere: Ein Spieler entwickelt sich nicht, dadurch leidet die Mannschaft. Darum haben wir den Trainerwechsel durchgeführt.

Wir haben Peter Stöger nicht mehr zugetraut, das Ruder rumzureißen. Der Wechsel zu Stefan Kulovits hat schlussendlich leider nicht den gewünschten Impuls gebracht. Mit einem Sieg in die Winterpause zu gehen, wäre schon besser gewesen, als in der 93. Minute durch ein Eigentor 1:1 zu spielen.