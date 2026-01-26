Nicht jeder Sportdirektor konnte am Montag bei der großen Zusammenkunft vor dem Frühjahrsstart der ADMIRAL Bundesliga entspannt auftreten, auf Dino Buric traf das aber nicht zu.

Nach dem schlechten Saisonstart und dem Aus von Joao Sacramento wurde die Saison der "Athletiker" auf links gebügelt, auf einmal sind die Linzer erster Verfolger von Tabellenführer Red Bull Salzburg - zwar bei engen Verhältnissen, aber vor der Winterpause mit der bestechendsten Form.

Dieser Turnaround hatte mit Didi Kühbauer natürlich einen Hauptverantwortlichen. Im Interview spricht der Sportdirektor über die (Wieder-)Ankunft des Trainers, Neuzugang Xavier Mbuyamba und die Situation im Sturm.

90minuten: Die ersten Wochen der Ära "Didi Kühbauer 2.0" beim LASK waren enorm erfolgreich. Was macht ihn so gut, dass eine gebeutelte Mannschaft mit ihm sofort wieder funktioniert?

Dino Buric: Er kennt den Verein und das Umfeld bestens, und der Mensch Didi Kühbauer ist bekannt. Er hat einen unglaublichen Draht zum Team in seiner eigenen Art, die sehr direkt und offen ist, aber in der jeder Spieler zu jedem Zeitpunkt weiß, woran er ist, das wissen sie sehr zu schätzen. Er war ein absoluter Glücksgriff für uns und hat die Wende ja eingeleitet.

90minuten: Die Konstellation war natürlich eine besondere. Mit welchen Argumenten konnte er von einer Rückkehr überzeugt werden?

Buric: Linz ist ja doch eine schöne Erinnerung geblieben, der Verein, seine Fans - und es gibt doch noch einige Mitarbeiter, die damals schon da waren. Man hat beiderseitig früh gespürt, dass er auf die Aufgabe Lust hat, dafür auch brennt und sich das vorstellen kann. Dann haben sich die Gespräche erst intensiviert. Wir haben nach jemandem gesucht, der die Liga kennt, einen gewissen Erfahrungsschatz hat und mit gewissen Situationen umgehen kann - da fällt einem in Österreich spontan nur ein Name ein.

90minuten: Vor allem die Defensive konnte er schnell stabilisieren, es gab auch die Umstellung auf eine Dreier- bzw. Fünferkette und mit Xavier Mbuyamba nun auch einen Winter-Neuzugang für die Defensive. Was bringt der neue Mann mit?