Die Unternehmerin sieht mit dem Cup-Finale aber nicht nur einen sportlichen Meilenstein. Ein potenzieller Sieg wäre ein wichtiger wirtschaftlicher Schritt: "Erfolg zieht auch Fans an. Die Nachfrage an Fanartikeln, Dauerkarten und Auswärtsfahrten sind spürbar. Es lockt auch andere Spieler an."



"Wünsche mir, dass mein Donis bleibt"

Apropos Spieler: Da droht nach der Saison aufgrund der Leihspieler ein Aderlass vieler Stützen. Zudem laufen bei Mateo Karamatic, Manuel Pfeifer, Donis Avdijaj und Paul Komposch im Sommer die Verträge aus. Um die Situation vom Letztgenannten schwirrte zuletzt ein großes Fragezeichen. Das Annerl aus der Welt zu schaffen versucht: "Ganz grundlegend ist das natürlich eine suboptimale Situation. Das wollte der Paul und auch wir nicht, dass Interna plötzlich öffentlich sind. Wir haben die Option gezogen, wollen dass der Paul bei uns bleibt."

Freilich sind vertiefende Vertragsgespräche vor so wichtigen Spielen fehl am Platz. Die Personalie von Hartbergs bestem Assistgeber Donis Avdijaj beschäftigt dennoch Fußball Österreich. "Ich wünsche mir nichts mehr, als dass mein Donis bleibt. Der Donis ist ein ganz

wichtiger Baustein auf dem Feld, aber auch in der Mannschaft. Er hat einen unfassbar tollen Charakter, der in Hartberg willkommen ist."

Vielleicht binden ihn an den Verein auch die Werte, die Brigitte Annerl vorlebt. Auch mit einem Pokalsieg wird Hartberg wohl das Bundesliga-Team mit dem geringsten Budget bleiben. "Mit Mut, Spirit und Teamgeist kann man doch vieles erreichen. In Hartberg ist definitiv Zusammenhalt größer als Geld."

