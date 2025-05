Jed Drew: Aus Australien zum Cupsieg, nach England und zur WM?

Sein Vertrag läuft bis Juni 2028, wenn alles gut läuft, ist ein frühzeitiger Abschied aber wahrscheinlich. "Darüber habe ich mit meinen Beratern gesprochen. Es ist nie schlecht, die Sicherheit eines längerfristigen Vertrages zu haben. Ich will mich hier so gut wie möglich beweisen, was dann passiert, werden wir sehen", zeigt sich der Australier offen.

England als großes Ziel

Als großes mittelfristiges Ziel im Kopf hat Drew vor allem England. Vater Brad ist Arsenal-Fan, so konkret möchte sich sein Sohn aber nicht festlegen. "Einen wirklichen Traumverein habe ich nicht. Irgendwann würde ich dort gerne wieder landen, wo ich für einige Zeit aufgewachsen bin. Das wünsche ich mir, aber einen bestimmten Verein habe ich nicht im Kopf."

Dann fällt ihm aber doch noch ein Klub ein: "Vielleicht Huddersfield Town in der League One. Das erzähle ich gar nicht so oft, weil es bei ihnen derzeit nicht so gut läuft." In der Premier League waren die "Terriers" zuletzt 2019 aktiv.