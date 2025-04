Causa Komposch: Deshalb wird Hartberg durch die Finger schauen

Die Causa um den Vertrag von Hartberg-Verteidiger Paul Komposch erregte in den vergangenen beiden Wochen jede Menge Aufmerksamkeit.

Der Vertrag des 23-Jährigen enthält, soweit ist das ja auch unstrittig, eine Option auf Verlängerung bis Sommer 2026. In der Frage, wann und wie diese gezogen werden kann, gibt es allerdings unterschiedliche Auffassungen. Doch wie kam es dazu? Wer ist nun im Recht und wie geht es in der Sache weiter? 90minuten klärt die wichtigsten Fragen im "Fall Komposch".

Um sechs Tage zu früh

Am Samstag, dem 5. April, gab Hartberg-Trainer Manfred Schmid im Vorfeld des Auswärtsspiels bei der WSG Tirol, welches der TSV 3:1 gewann, im Interview bei "Sky" bekannt, dass der Klub die Option auf die Verlängerung des Vertrages von Paul Komposch um ein Jahr (bis Sommer 2026) gezogen habe.

Am Montag meldete sich die Spielervereinigung VdF zu Wort. Die Optionsziehung sei nicht rechtswirksam. Denn in Komposchs Vertrag ist festgehalten, dass der TSV mit Stichtag 5. April eine gültige Bundesligalizenz für die Saison 2025/26 besitzen muss.

Diesen Stichtag bestätigten sowohl der TSV, als auch die VdF gegenüber 90minuten.

Genau der und die Folgen daraus sind nun der strittige Punkt. Denn als Hartberg am 5. April verkündete, die Option gezogen zu haben, war die daran geknüpfte Bedingung nicht erfüllt. Die Lizenz wurde Hartberg erst am 11. April erteilt, also sechs Tage nach dem Stichtag.

Bundesliga-Regularien eindeutig

In Lizenzbestimmungen der Bundesliga für die Saison 2024/25 ist das auch so festgehalten: Laut diesen erfolgt die Entscheidung des Senat 5 über eine Erteilung der Lizenz zwischen 11.4. und 14.4. Die Zustellung der Beschlüsse erfolgt laut Lizenzbestimmungen am 14.4., geschah dann tatsächlich aber schon am 11.4.