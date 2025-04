Baumgartner: "Wollte hierher und mit dem WAC einen Titel holen"

90minuten: Gehen wir euren Weg ins Finale durch. Also, den Anfang gab's in Draßburg. Solche Spiele gegen unterklassige Gegner sind ja manchmal tricky, man erwartet sich so etwas wie das Endergebnis (7:0), aber es ist auch das erste Spiel gewesen.

Baumgartner: Das ist immer ein bisschen ein ungutes Gefühl, wenn du in der ersten Runde antrittst, noch kein Bewerbsspiel in den Beinen hast. Draßburg war aber Absteiger, hat die halbe Mannschaft verloren und die waren nicht einmal auf Landesliga-Niveau. Wir haben viele Chancen ausgelassen, hätten 15 oder 20 zu null gewinnen können. Ein schönes Aufwärmen, nicht einmal ein Test.

90minuten: Da hat es in Wallern (2:0) schon anders ausgesehen. Regionalligisten aus Oberösterreich haben schon Qualität, Philipp Huspek kickt beispielsweise dort.

Baumgartner: Und sie haben einen Kunstrasenplatz. Die sind das gewohnt, wir mussten uns anpassen. Sie hätten auch Chancen auf die Führung gehabt, am Ende hat man den Leistungsunterschied dann aber gesehen. Das hätte zwar auch in die andere Richtung gehen können, insgesamt aber ein verdienter Sieg.

90minuten: Inwiefern merkt man die Qualität des Gegners?

Baumgartner: Gegen Draßburg zum Beispiel sehr stark. In der 2. Liga und der Regionalliga gibt es viele Mannschaften, die extrem gut eingestellt sind. Da wird man am Feld wenig Unterschied zwischen einem Mittelständler aus der 2. Liga und einem guten Klub aus der Regionalliga merken. Die machen es einem Bundesligisten schwer, Tore zu erzielen. Wenn du da nicht frühzeitig in Führung gehst, wird es schwierig. Dann gibt es noch einen Qualitätssprung zur 2. Liga-Spitze, bei Ried oder der Admira merkt man keinen großen Unterschied zur Bundesliga.

90minuten: Zweieinhalbtausend Fans haben sich dann das Achtelfinal-Derby gegen Austria Klagenfurt angesehen. Eigentlich sind das nicht sehr viele.

Baumgartner: Es ist hier in Wolfsberg einfach schwierig, die Leute ins Stadion zu bringen. Noch dazu war dieses Spiel in einer Phase, in der es nicht so richtig gelaufen ist, wir hatten viele Ups und Downs. Wobei man sagen muss, dass die Stimmung in der Verlängerung und im Elfmeterschießen richtig cool war.