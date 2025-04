90minuten: Ist das vielleicht das Schöne, worum es im Fußball eigentlich geht? Man erfreut als Kicker einfach die Leute, und wenn es nicht funktioniert, stechen sie trotzdem nicht die Reifen auf.

Prokop: Sicher, ich denke, wenn du mehr Fans hast, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es welche gibt, die über das Ziel hinausschießen. Aber Rivalität ist super, ich habe viele Wiener Derbys gespielt und diese Stimmung geliebt, wenn es hitzig ist und gepfiffen wird. Es gibt jedoch Grenzen, weil es um Respekt und gewisse Werte geht, die wir in unserer Gesellschaft haben wollen. Im Fußball werden diese Grenzen manchmal überschritten. Versteh mich nicht falsch, ich liebe es, vor großen Kulissen zu spielen und wenn es hitzig zugeht.

Aber ich denke, wir sollten uns alle wieder ein bisschen mehr darauf besinnen, worum es im Fußball geht: Er soll vereinen und nicht auseinander bringen. Wenn wir uns alle mehr auf Respekt und Nächstenliebe besinnen würden, könnte man dieses und viele andere Probleme besser in den Griff bekommen.

90minuten: Wo würdest du deinen nächsten Namenstag – den 8. August – gerne feiern? In Hartberg oder woanders?

Prokop: Ich habe natürlich Ziele. So sehr ich mich in Hartberg wohlfühle und dem Verein wirklich dankbar bin und das Umfeld hier mag – mein Ziel ist nicht, dass ich meine Karriere hier beende. Ich will noch einmal richtig angreifen. Ich bin jetzt im besten Fußballalter mit 27, 28 Jahren. Ich würde gerne noch mal mein Bestes geben und schauen, was möglich ist. Aber im Fußball ist es sowieso schwer zu planen und zu sagen, "okay, ich will jetzt da oder dort spielen", weil so viele unterschiedliche Faktoren eine Rolle spielen.

Ich will so weit oben wie möglich spielen und könnte mir auch vorstellen, nochmal ins Ausland zu gehen, weil es trotzdem – auch wenn es vielleicht nicht so war, wie ich es mir vorgestellt habe – eine sehr coole Erfahrung war. Also wenn der nächste Namenstag in Hartberg ist, wäre ich sehr glücklich - genauso wie wenn er woanders ist.

90minuten: In welcher ersten Liga oder in welchem Land wäre es cool zu spielen? Wo würdest du hingehen, wenn du die Wahl hättest?

Prokop: Es gibt einige Ligen, die mich sehr interessieren. Das wäre zum Beispiel Holland, weil ich den Fußball dort sehr mag. Spanien natürlich auch. Deutschland ist ohnehin immer spannend, weil es einfach sehr viele coole Traditionsvereine gibt, die Stadien voll sind. Aber ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich dann über 30 bin, vielleicht etwas Exotischeres zu machen, wie Amerika oder Australien. Ich würde jetzt auch nichts ausschließen. Natürlich gibt es Länder, die mich etwas mehr interessieren als andere, aber wenn jetzt etwa ein Anruf aus Ungarn käme – warum nicht? Das ist keine schlechte Liga.

90minuten: Wir danken für das Gespräch!

