Behounek seit 131 Tagen sieglos: "Da kommt alles zusammen!"

Neu ist für Behounek seit Sommer 2023 einiges.

Fans vor der Haustür, stets ausverkaufte Heimspiele - für "Raffa", wie die Willem-II-Fans den Abwehrhünen liebevoll rufen, bedeutete der Schritt von der Wattener Fußball-Idylle in die Niederlande vor allem fußballkulturell eine völlig neue Welt.

Obwohl bereits der Schritt von der Österreichischen Bundesliga in die zweitklassige Keuken Kampioen Divisie kein kleiner war, entpuppte sich die Eredivisie mittlerweile doch nochmals als eine andere Hausnummer.

"Der Fußball hier in den Niederlanden wird ganz anders gelebt. Du hast diese großen Klubs wie Ajax, PSV, Feyenoord oder Vereine wie Alkmaar, Twente, Utrecht – das sind alles große Adressen mit tollen Stadien. Die Aufmerksamkeit ist eine ganz andere."

Dass der Sport im Land der Tulpen nicht nur anders gelebt, sondern auch anders gespielt wird, bekommt Behounek spätestens seit heuer in vollem Ausmaß zu spüren.

"Man muss sich adaptieren. Es sind viel mehr Eins-gegen-Eins-Situationen, die Flankenqualität ist deutlich höher. Dadurch, dass viele Teams ein 4-3-3 mit zwei ständig hinterlaufenden Außenverteidigern spielen, muss man auch viel mehr Flanken verteidigen. Dann hast du aber auch oft diese klassischen Stürmer in der Mitte, die eben nur auf diese Bälle warten."

Von PSV Eindhoven und der Burgenlandliga

Von der 2. Liga in die laut UEFA-Fünfjahreswertung sechstbeste Liga Europas - mit dem Niveau-Unterschied kam Behounek - mit einer Ausnahme - trotz allem gut zurecht:

"Wenn ich an das Heimspiel gegen PSV Eindhoven denke: Da wurden zwei verschiedene Sportarten betrieben. Da hat man dann schon gedacht: 'Okay, so kann Fußball auch gespielt werden', mit einer solchen Qualität und Intensität. Das war glaube ich das einzige Spiel, wo ich mir gedacht habe, dass das ein richtig unangenehmer Nachmittag wird."

An seinem persönlichen, durchaus risikofreudigen Spielstil ändern die großen Namen auf Seiten der Gegner aber nur wenig. "Ich habe es ja nie anders gemacht: Ob bei den Mattersburg-Amateuren in der Burgenlandliga oder halt jetzt. In diesen Momenten fühlt sich das für mich ja auch nicht risikoreich an, obwohl ich mittlerweile auch in meinem Spiel reifer geworden bin."