Saudi-Legionär Thomas Murg: "Die Meinung anderer ist mir egal"

Murg: Ich würde schon sagen, dass sich der Mittelpunkt nach Griechenland verlegt hat. Wenn ich jetzt frei habe, fliege ich nach Griechenland. Es ist auf keinen Fall so, dass ich eine Österreich-Rückkehr ausschließe. Solange ich Fußball spiele, ist Planung ohnehin schwierig. Aber die Kinder ständig rauszureißen, ist auch nicht der Plan. Wir haben uns in Griechenland sehr wohlgefühlt, für die Kinder hat mit der Schule und dem Drumherum auch immer alles super gepasst. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass wir auch nach meiner Karriere in Griechenland bleiben.

90minuten: Du bist jetzt 30 Jahre alt, fit und in einem guten Fußballeralter. Welche Ziele setzt du dir?

Murg: Man spielt immer gerne bei einem Klub, der die Chance hat, Titel zu gewinnen. Das ist das, was man als Fußballer will. Es ist das erste Mal für mich, dass ich bei einem Klub bin, der jetzt nicht primär das Ziel hat, Titel zu gewinnen. Ich hatte in letzter Zeit aber auch meine Wehwehchen und will einfach gesund bleiben. Ich will fit sein, mich körperlich gut fühlen. Dann will ich Fußball spielen und vor allem Spaß daran haben. Ich möchte mich wohlfühlen, und mit einem Trainerteam zusammenarbeiten, dass mich schätzt und wo Vertrauen da ist. Das sind die Punkte, die für mich am wichtigsten sind.

