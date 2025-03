David Schneggs American Dream: "Nicht zu vergleichen mit Sturm!"

90minuten: Von Graz in eine Weltmetropole wie Washington D.C.: Wie groß war der Kulturschock für dich?

Schnegg: Ich war ja schon öfters in New York bei meiner Freundin. Das war für mich schon brutal. Ich habe eigentlich schon immer gesagt, dass ich dort unbedingt mal leben will. Das Leben hier ist für mich perfekt eigentlich. Du bist in zwei Stunden mit dem Flieger in Miami, in einer Stunde in New York, du bist gleich mal in Texas oder auf den Bahamas. Das taugt mir extrem.